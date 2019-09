Iceta reivindica el PSC frente a "montapollos y pagafantas"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reivindicado el talante de su partido frente a partidos que actúan como "montapollos y pagafantas" -en alusión velada a Cs y comunes, respectivamente-, azuzando el "conflicto" o no diciendo "lo que piensan" para "no quedar mal ante el independentismo".

"No queremos a partidos que viven del conflicto ni a partidos que no se atreven a decir lo que piensan para no quedar mal ante el independentismo. Esos no somos nosotros, ¡ni montapollos ni pagafantas!", ha exclamado.

Ha sido en la Fiesta de la Rosa que los socialistas catalanes han celebrado este domingo en Gavà (Barcelona), que según los organizadores ha congregado a 25.000 personas, y que ha tenido como protagonista al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En su intervención, Iceta ha dedicado agradecimientos a todos los cuerpos de seguridad que operan en Cataluña después de que el independentismo haya cuestionado el trabajo de Guardia Civil y Policía Nacional a raíz de la detención y encarcelamiento de activistas de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), a quienes se acusa de planear acciones violentas.

Según los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, las personas en prisión preventiva podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, según fuentes jurídicas.

Ante estas "acusaciones graves", Iceta ha asegurado que no entiende por qué el independentismo, que es un movimiento "pacífico", "no ha sido el primer interesado en desmarcarse absolutamente de cualquier indicio de violencia". "Es absurdo", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que los socialistas representan "a toda esa gente que cuando oye hablar de explosivos dice 'ni hablar'".

"Ya está bien, demasiado hemos sufrido en este país, demasiada incertidumbre, demasiados períodos sin libertad, como para que ahora dejemos a cuatro macarras romperlo todo. No seremos nosotros", ha agregado.

Aprovechando la presencia de Sánchez, Iceta ha aplaudido la decisión de volver a las urnas el 10 de noviembre ya que "antes que un mal Gobierno, elecciones".

Así, ha pedido a los asistentes que apoyen a los socialistas para que el 10N su victoria sea "incontestable" y nadie pueda "bloquear" la investidura del líder del PSOE, "ni derechas, ni aquellos que se llaman de izquierdas".

En otra alusión velada, esta vez dirigida a Unidas Podemos, ha aseverado que "está por ver" si son de izquierdas porque "los partidos de izquierdas no votan cuatro veces en contra de un presidente socialista".

"¡Eso no es izquierda! Eso es otra cosa y no diré cuál", ha resuelto.