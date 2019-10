Iceta reprocha a Torra no haber enviado palabras de apoyo a los Mossos d'Esquadra

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que en su mensaje de anoche en TV3, en el que hizo un llamamiento a parar los actos vandálicos, no incluyera palabras de apoyo al cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

"Comparece el presidente de la Generalitat pasadas las 00.15 horas de la madrugada para valorar los incidentes violentos de estos días y no tiene ninguna palabra de apoyo para los Mossos d’Esquadra y los otros cuerpos policiales", lamenta Miquel Iceta en su cuenta de Twitter.

"¿Es esta la posición del Govern?", se pregunta el dirigente socialista, para concluir: "¡Esto no puede seguir así ni un día mas!".

En un breve mensaje institucional emitido pasada la medianoche, Torra lanzó un llamamiento a "parar ahora mismo" los actos vandálicos en Barcelona para evitar que estos incidentes dañen al independentismo, a la vez que alertó sobre "grupos infiltrados" en estos disturbios.

El presidente catalán quiso dejar claro que el movimiento independentista "no es ni ha sido violento", y que "siempre" ha condenado la violencia, y llamó a cesar las actitudes violentas.

Acto seguido, apeló a no permitir que actos provocados, según él, por "grupos de infiltrados y provocadores" dañen la imagen del independentismo. "No debemos caer en la trampa que nos ponen (...). No toleraremos las provocaciones" por parte de unos pocos, añadió.