Iceta "respeta" visita de Iglesias a Junqueras, pero dice que él no lo hará

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que "respeta" la visita del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, aunque ha dicho que él no lo hará, pues descarta hacer "un gesto público que se interprete como un apoyo".

Iceta ha participado junto al alcalde de Badalona, el socialista Álex Pastor, en una acción del PSC en el barrio badalonés de Llefià con motivo del Día internacional para la erradicación de la pobreza.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado que será el próximo viernes cuando acuda a la prisión catalana de Llenoders para visitar al dirigente de ERC, Oriol Junqueras, con quien tiene previsto abordar la situación política y la posición de los republicanos catalanes ante los presupuestos.

"Respeto la iniciativa que ha tomado Iglesias. Los políticos han de hablar de política y si se puede contribuir a un mejor entendimiento entre Gobierno y partidos independentistas catalanes, bienvenido", ha afirmado.

El dirigente socialista ha relatado que sigue "muy de cerca" la posición de los partidos independentistas, aunque ha descartado visitar a los dirigentes independentistas encarcelados. "No queremos en ningún caso que algún gesto público nuestro se interprete como un apoyo a lo que creemos que fue un gravísimo error sobre el que alertamos", ha subrayado Iceta.

En todo caso, ha dicho que los socialistas tienen una "relación fluida" con el PDeCAT y ERC y que han hablado con esos partidos sobre el contenido de los presupuestos, pues "merece la pena que den su apoyo" a las cuentas generales del Estado.

Por otro lado, ha sido preguntado sobre las palabras del exdirector de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, Agustí Colomines, uno de los impulsores de la Crida Nacional per la República, que ha avisado de que "en todas las independencias ha habido muertos", pero "si decides que no quieres", como ocurre a su juicio en Cataluña, entonces "tardas más".

"Creo que hace falta no mezclar las cosas", ha respondido Iceta. "No hay objetivo que valga una vida humana y deberíamos evitar poner en el mismo plano víctimas de un conflicto con lo que es el legítimo objetivo político de algunos. Me parece un grave error", ha apuntado.

Para Iceta, "vale la pena que, cuando se hacen estas reflexiones, pensemos que se ha de hacer un gran esfuerzo en Cataluña hacia adentro para ponernos de acuerdo por amplia mayoría los catalanes sobre qué queremos", ha dicho. Y ha añadido: "No habrá solución que no pase por el diálogo".

Al respecto, ha recordado que mientras la independencia es un objetivo que "divide", en cambio sí se podría lograr una "gran unidad de catalanes" alrededor de "más autogobierno, mejor financiación y objetivos de prosperidad y justicia social", ha señalado Iceta.

Por último, preguntado sobre la posibilidad de reeditar un tripartito junto a ERC y comunes, ha admitido que "no lo ve posible" porque "mientras ERC siga instalado en la vía independentista y unilateral no es posible".