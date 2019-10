Iceta se sorprendió con el discurso del jefe de la Guardia Civil y cree que no debería entrar en argumentos políticos

"No me incomodó en el sentido de preocuparme, pero si me sorprendió que se aludiera a cuestiones que están fuera de la función del instituto armado", ha señalado en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, añadiendo que alguna parte del discurso de Garrido le pareció "inapropiada", al generar una polémica "innecesaria".

"Su función no es proporcionar argumentos a unos u otros", ha añadido. Este miércoles en la celebración de la Patrona del cuerpo en la comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña reivindicó su papel de durante el 1-O.

"Yo prefiero discursos más neutros, mejor que se atengan a su función y dejar el discurso político para los representantes políticos", ha explicado el líder socialista, que ha rechazado que el jefe de la Guardia Civil en Cataluña sea cesado tal y como ha pedido el Govern.

Iceta ha rechazado esta petición asumiendo que las palabras de Garrido se producen en un clima político que, precisamente, ha generado el separatismo. Así ha recordado que la mayoría independentista pidió en el Parlament la salida de la Guardia Civil de Cataluña.

"Veo hipócrita que se lleven las manos a la cabeza", ha criticado, dando por válido que el ministro del Interior, Fernado Grande-Marlaska, haya decidido no adoptar medidas.