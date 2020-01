Iceta avisa de que sólo una victoria del PSC en Cataluña puede "cambiar el rumbo"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha avisado este viernes de que "la única manera de cambiar de rumbo es una victoria socialista" en las elecciones catalanas que se convocarán después de que se aprueben los Presupuestos, ha dicho en la apertura del XIII Congreso del PSC de Barcelona.

"Si hay una mayoría independentista después de las elecciones, habrá un Govern independentista", ha augurado pese a las diferencias entre JxCat y ERC, y ha apostado por un ejecutivo que tenga por objetivo recuperar el respeto y la convivencia; impulsar la economía y la justicia social, y garantizar los servicios públicos y el equilibrio ecológico.

Iceta ha acusado a los partidos independentistas de haber engañado a sus votantes: "Nosotros tenemos que hacer lo contrario: decir la verdad y unir la sociedad catalana entorno a objetivos compartidos", ha proclamado, y ha defendido la idea del expresidente del Govern Josep Tarradellas de que Cataluña es demasiado pequeña como para despreciar a ciudadanos.

El dirigente socialista, que se ha presentado como el próximo presidente de la Generalitat, ha afirmado que el Govern actual ha hecho "trampa" al asegurar que los Presupuestos que quiere aprobar implican un incremento del gasto --de 3.070 millones--, porque ya se han gastado en anteriores ejercicios, según él.

Ha dicho que, si la Generalitat no dispone de más ingresos, es por no haber aprobado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) con más recursos para Cataluña y por no haber querido negociar un nuevo sistema de financiación: "El Govern no sólo ha acabado, sino que ha derrochado las posibilidades de acción política durante demasiado tiempo".

"MENSAJE A ARRIMADAS"

Ha lanzado un mensaje a la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, después de que haya propuesto a la Gestora que su partido cierre acuerdos con otras fuerzas en Cataluña, País Vasco y Galicia: "Con nosotros no cuentes".

"Pero queremos agradecer una decisión que aclara el panorama y nos deja el camino más amplio todavía para hacer la mayoría que queremos", ha agregado Iceta, que ha dicho que la propuesta de Arrimadas significa que quiere presentarse con el PP en Cataluña.

Iceta ha resaltado que el papel que quiere ejercer el PSC con orgullo y ambición es ganar en justicia social, feminismo, progreso económico, respeto, convivencia, y "coser aquello que algunos rompieron de forma temeraria e irresponsable".