Iceta cree que una victoria de la derecha abonaría la crispación en Cataluña

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha advertido este miércoles en Lleida que una victoria de la derecha en una supuesta convocatoria de elecciones generales no haría más que "abonar la crispación en Cataluña".

Según Iceta, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide convocar elecciones, se abren dos posibles escenarios políticos en España: el de la continuidad de un gobierno "progresista y dialogante" o el de una alternativa de las tres derechas.

En este sentido, el líder de los socialistas en Cataluña ha asegurado que la intención del PSOE es seguir gobernado, pero con un "mandato más amplio".

Iceta ha reconocido que Sánchez llegó al Gobierno tras una moción de censura y que actualmente cuenta con 85 diputados, lo que se traduce en una mayoría "muy raquítica" con partidos que, más allá de apoyar la moción de censura, "no compartían un proyecto de gobierno".

"Iremos a las elecciones a ganarlas, a ver agrandar nuestro peso en el Congreso", ha añadido.

En relación con la votación de los presupuestos generales del Estado, Iceta considera que "es un gravísimo error" que el independentismo y los votos de la derecha tumben unas propuestas que son "buenas para la gente".

Además, incide Iceta, aparecerá el "factor objetivo" que supone el hecho de que se convoquen o no elecciones ya que los partidos "no tendrán nada más en la mente y, por tanto, entraremos en una dinámica política que no es la más indicada para llegar a acuerdos y seguir con una política de distensión y de aproximación de posiciones".

No obstante, el socialista ha asegurado que corresponde a Pedro Sánchez decidir si convocar o no elecciones y no a los que llama "buconstitucionalistas", refiriéndose a aquellos de fuera del PSOE que afirman que habrá una convocatoria de comicios.

Paralelamente, Iceta ha destacado en Lleida la "normalidad" con la que considera que ha empezado el juicio contra los doce acusados por el proceso independentista de Cataluña.

"Estamos escuchando de forma muy transparente los argumentos de las partes, después podemos seguir las declaraciones de unos y otros y las pruebas que se soliciten", ha dicho.

Asimismo, Iceta cree que "la justicia española demostrará su independencia e imparcialidad. He confiado siempre en un juicio justo y de momento se están garantizando los derechos de todos".