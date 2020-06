Igea confía en que la Ejecutiva nacional nombre un portavoz de Cs en CyL que "ejemplifique" su mensaje y tenga respaldo

En una entrevista a Europa Press Francisco Igea se ha referido a la situación del partido después del Congreso en el que salió designada Inés Arrimadas como secretaria general. Así, ha recordado que por el momento no se ha nombrado a la Ejecutiva regional, algo que se hace por designación directa de la dirección nacional, una fórmula que nunca ha compartido Igea al defender la elección mediante proceso de Primarias.

En este sentido, el vicepresidente ha confiado en que se nombre a una persona que cuente con el respaldo mayoritario de los militantes de la formación naranja en la Comunidad.

"Yo no tengo mayor interés en ser el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, el interés es que sea quien represente a la mayoría de los votantes y militantes y de los que creen en el proyecto político", ha destacado Igea, quien ha insistido en que un portavoz debe "ejemplificar" el mensaje.

"No tiene sentido tener un portavoz que no ejemplifica el mensaje, debe simbolizar el cambio, la transparencia, la política liberal", ha destacado.

Así, la pregunta de que sí Luis Fuentes "ejemplifica" ese mensaje Igea ha respondido: "Luis Fuentes es un buen presidente del Parlamento".

No obstante, ha considerado que Ciudadanos tiene muchas personas en la Comunidad que simbolizan ese mensaje, entre las que ha citado a la actual consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo.

"Yo creo que Ana Carlota sería excelente portavoz de partido porque ha sido una excelente portavoz del Grupo Parlamentario pero no quiero hacer propuestas", ha señalado, tras lo que ha aclarado que si la Ejecutivo nacional le hace otra propuesta como la de Carlota Amigo "tendrá su bendición".

"Lo normal es que se eligiera en votación pero, como no es así, esperamos que la Ejecutiva nacional acierte en la elección", ha señalado Igea, quien ha avanzado que este nombramiento debe hacerse en las próximas semanas.

Así, ha defendido que acertar en esa elección es garantizar el futuro de Ciudadanos en Castilla y León, un partido "útil" en la Comunidad.

"Hay gente que entiende la política como una sucesión de eventos de papel couché, gente que está en la política de inauguración en inauguración, de evento en evento, de portada en portada y hay gente que entiende la política como la capacidad para transformar, de tener una sociedad más libre, mas transparente, que tenga una información más correcta, que sea una sociedad cada vez más adulta", ha reflexionado.

DIMISIÓN DE BARRIOS

En cuanto a la dimisión del Germán Barrios como consejero de Empleo Igea ha informado de que no intentó convencerle de que no lo hiciera. "En política estas cosas pasan", ha precisado, tras lo que ha aclarado que la decisión no tuvo que ver con la gestión del COVID-19.

Así, ha señalado que lo "único" en lo que es "inamovible" es en cumplir los ejes principales de Ciudadanos como es "la transparencia", el "respeto a las normas" y la "independencia".

"Yo creo que ha habido algunas cosas novedosas en la gestión de Ciudadanos, porque no hemos mirado nunca al otro lado, esta es nuestra manera de hacer política", ha señalado.