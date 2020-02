Igea: "Si hay algo que no admito es la acusación de desleal"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y cara visible del sector crítico de Ciudadanos, Francisco Igea, ha avisado de que, por mucho que les "empujen" a presentar ya una candidatura alternativa, respetará los tiempos reglamentarios para hacerlo o no, mientras que no admitirá "la acusación de desleal".

"Puedes decirme 'eres una persona que hablas mucho, terca, insistente en sus planteamientos', todo esto lo puedo entender, pero la deslealtad de ninguna de las maneras, si alguien ha demostrado lealtad a este partido es el que les habla", ha afirmado Igea en una entrevista con EFE, ante las acusaciones de deslealtad y mala fe que han partido de algunos compañeros de su partido.

En este punto, se ha referido a las irregularidades que denunció en las primarias de Castilla y León -aún hoy en investigación judicial-, para defender que "son conocidas las circunstancias" por las que él ha pasado y a pesar de lo cual ha defendido al partido y ha hecho campaña allí donde le han necesitado.

Se da la circunstancia de que en los estatutos aprobados por el Consejo General de Cs, a falta de su ratificación en la Asamblea General de marzo, la dirección puede expulsar a algún miembro de la organización que contravenga la línea del partido y lo haga con desealtad a ojos de los dirigentes de la formación.

Sobre la posibilidad de encabezar una candidatura alternativa a la de la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, Igea ha remarcado que va a hacer "lo imposible" para que su formación llegue a la Asamblea "lo más unido posible", aunque ha añadido que también hará "lo imposible" para que "el partido asuma los cambios" que cree que son "necesarios después de un fracaso electoral como el del 10-N".

Ha lamentado que Arrimadas, con sus apelaciones constantes al modelo de "baronías" que achaca a Igea, pretenda "simplificar una propuesta que ya se ha visto claramente que no es así", ya que "es una enmienda a la totalidad", consistente en que se "fomente y tolere el debate", que se generen "pesos y contrapesos" y que "no todo el mundo sea elegido desde arriba a abajo".

Igualmente, ha recelado de una estructura del partido que "favorece el hiperliderazgo", algo que en su opinión ha hecho a Ciudadanos "cometer errores bastante catastróficos", por lo que ha defendido su propuesta de rendir cuentas ante los militantes en lugar de hacerlo ante la dirección orgánica que nombra a los cargos.

En este sentido, ha teorizado sobre la "reciprocidad de los mamíferos" a la hora de responder "a las caricias de una manera y a las patadas de otra", en referencia a que si se mantiene el modelo de designación actual de las direcciones territoriales de Cs, los elegidos responderán ante la Ejecutiva que les nombre, en lugar de hacerlo respecto a los militantes.

"Si defendiera otra cosa no estaría siendo fiel y leal a quienes me eligieron: los militantes de Castilla y León y yo creo que son ellos quienes deben poder elegir su ejecutiva territorial, su secretario de organización y sus cargos", ha resumido, confiado en que Arrimadas "cambie de opinión" sobre sus propuestas.

Igea ha dicho que no teme lo que pueda ocurrir tras la Asamblea de su partido respecto a su carrera política: "Lo que temería es dejar de ser yo mismo, dejar de expresarme con libertad, dejar de hacer lo que creo, dejar de defender la democracia interna, la participación, la libertad de expresión, los derechos individuales, que un día me encontrase haciendo una cosa en la que no creo".

"TRANSICIÓN AL PP"

Sobre la propuesta lanzada por Arrimadas para que Cs se integre en una candidatura transversal de cara a las elecciones en Galicia, País Vasco y Cataluña, a la que se ha mostrado abierto el PP, Igea ha considerado: "No haríamos bien si acabáramos haciendo una transición al PP porque dejamos un hueco que sigue siendo necesario".

"El problema más gordo de este país es que nos estamos instalando en el populismo todos, en la búsqueda del enemigo, no en la búsqueda de soluciones, estamos haciendo un discurso político muy sencillo, muy fácil de enemigos izquierda-derecha, nos metemos en una trinchera", ha lamentado.

Por esto, ha valorado que la propuesta de Arrimadas pueda acercarse a la plataforma de exdirigentes socialistas "La España que reúne", aunque ha insistido en que esta idea de la coalición electoral debe ser votada previamente por los militantes y lo importante debe ser "el programa" y no las personas que lideren la candidatura en cada territorio.

Igea ha reconocido que Cs puede estar pasando "una temporada mala", pero ha negado que esto tenga que suponer necesariamente "desaparecer", sino que "hay que asumir" esa situación y "trabajar para salir de ella, pero no para asegurar nuestra vida ni nuestros puestos", ha dicho sobre la posibilidad de que algunos cargos de su partido puedan integrarse en el futuro en el PP, algo que respetaría y que "no hay que estigmatizar".

Ha reconocido que no habla con Arrimadas "desde antes de Navidades" y que este tiempo es "más del que debería", a pesar de que él se ha ofrecido para hablar en varias ocasiones y ha añadido: "A mí ser pesado en esta vida es algo que me han enseñado a no ser".