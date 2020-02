Igea dice que su candidatura es de integración, porque en Cs "no sobra nadie"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la Presidencia de Ciudadanos, Francisco Igea, ha asegurado este sábado en Toledo que su candidatura presenta una "oferta de integración" porque sus integrantes piensan que "en este partido no sobra nadie".

Igea, que ha participado esta noche en un acto con afiliados y simpatizantes en Toledo para presentar su candidatura al Congreso de Ciudadanos, ha afirmado: "Nosotros creemos de verdad en la integración, nuestra oferta va a ser una oferta de integración, para todos los militantes, no queremos que en este partido sobre nadie".

"Nunca se nos va a pasar por la cabeza decirle a nadie: si pierdes te vas, cosas desagradables que a veces se ven en una campaña como ésta", ha recalcado Igea.

El dirigente ha añadido: "Nosotros creemos que todos ellos son nuestros compañeros, tenemos un modelo de partido distinto, una estrategia distinta, pero compartimos los valores y estamos completamente convencidos de que nadie cometerá los graves errores que se han cometido en el pasado".

A preguntas de los periodistas, ha dicho que confía plenamente en que haya "un proceso limpio", porque cree que está semana en Ciudadanos se "juegan mucho".

Y ha apuntado que "todo el mundo en este partido, los que estamos en esta candidatura, los que están en la de Inés Arrimadas, tienen una cosa por encima de todo, nosotros no podemos hacer fracasar este proyecto, cualquiera que cometiera un error o que pusiera en duda la limpieza de este proceso cometería un error irreparable".

"Creo que todos somos conscientes de eso y yo confío plenamente en mis compañeros, los de la candidatura de Inés son todos ellos mis compañeros", ha aseverado el candidato al Congreso de Ciudadanos, que ha apuntado que la falta de limpieza "pondría en riesgo no solo el futuro de Ciudadanos, sino también el de un partido que es necesario para este país"

En este sentido, ha opinado que "todos debemos de ser leales a los españoles y ser leales a los españoles es ser limpios en este proceso".

Preguntado por los integrantes de la candidatura, ha confirmado que uno de los puntales será la castellanomanchega Orlena de Miguel y ha avanzado que "va a haber representantes prácticamente de todas las autonomías en el equipo inicial, y de todas un vez que acabe el proceso, porque hemos dejado esos huecos" para que "todas las autonomías estén representadas".

"Yo no entiendo una ejecutiva de un partido que no tiene representantes de todas sus autonomías", ha argumentado Igea, que ha apuntado que "esa es la diferencia entre una propuesta y otra: nosotros creemos que tiene que haber un sistema de poderes y contrapoderes y que ese sistema se tiene que basar en la decisión de los militantes, por lo tanto habrá gente que esté en la ejecutiva porque los militantes lo han elegido, no por que lo ha elegido el presidente".