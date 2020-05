Igea lamenta que las "discrepancias" en Cs se resuelvan con abandonos tras la baja de Marcos de Quinto

"Una pena que en este partido todo se resuelva así. Siempre he creído que un partido liberal debe ser capaz de acoger voces distintas", ha señalado Igea en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press. El vicepresidente autonómico ha recordado que él "no estaba de acuerdo en muchas cosas" de Ciudadanos, pero lo manifestaba públicamente y se quedaba en la formación.

"Esa es la gracia de un partido liberal (...) La libertad de opinión, de debate. No creo que un partido deba ser monolítico", ha asegurado Igea, quien ha manifestado que no está "contento" si en el partido "se resuelven las discrepancias mediante el abandono y la expulsión". "Yo no estoy contento, sea quien sea", ha lamentado.

El vicepresidente de Castilla y León se ha expresado así después de que el diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto comunicara hoy a la líder del partido, Inés Arrimadas, que ha decidido dejar la formación política por "diferencias con algunas decisiones", aunque las reconoce como "legítimas y democráticas". El anuncio se produce el mismo día en el que Cs ha anunciado un acuerdo con el Gobierno para apoyar otra prórroga de 15 días al estado de alarma.