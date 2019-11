Igea, dispuesto a que Cs se replantee los pactos en las CCAA donde gobierna para evitar el acuerdo PSOE-Podemos

En este sentido, ha aclarado su disposición a "cualquier renuncia" para lograrlo, entre ellas la posibilidad de que Cs se replantee los pactos de gobierno en Castilla y León, Andalucía o la Comunidad de Madrid. "Cualquier cosa", ha dicho, para evitar que el país "se vaya por el sumidero".

"En ese todo entra todo", ha respondido en concreto Igea a preguntas de los periodistas sobre si esa disposición de Ciudadanos incluye el Gobierno de Castilla y León donde los naranjas han pactado y gobiernan con el PP.

Igea ha llamado a la reflexión tanto a los integrantes del PSOE como a los del PP para poder rubricar un acuerdo de gobierno formado por las fuerzas constitucionalistas (PSOE, PP y Cs) para evitar otro acuerdo con los que quieren acabar con la unidad de España o con quienes están condenados por sedición y que entre en el "populismo bolivariano".

"Para ese acuerdo nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa", ha reiterado Igea a preguntas de los periodistas respecto al futuro del Gobierno en Andalucía donde PP y Ciudadanos gobiernan gracias al apoyo de Vox, formación con la que, según ha aclarado, no han pactado los naranjas. Dicho esto, ha opinado que en estos momentos "es posible" que se tengan que "replantear" su estrategia para conseguir que crezcan el centro y el acuerdo de gobierno y que el país no se separe en dos bandos.

"Nosotros no tenemos en este momento ninguna otra ambición que conseguir que el país no se vaya por el sumidero", ha asegurado Igea ante la "magnitud" del "desastre" al que llevaría, a su juicio, un Gobierno conjunto entre PSOE y Unidas Podemos, por ser "inviable" desde el punto de vista económico, político y constitucional, "una gran mentira" de diez puntos en "un papel de escuela y de colegio" y "una auténtica burla a la nación".

Igea se ha mostrado convencido de que los diez puntos "a favor del bien y en contra del mal" que han firmado hoy Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya estaban escritos para advertir a renglón seguido de que hay algo que no han enseñado a los españoles. "Espero que no haya nadie en España tan ingenuo para entender que detrás de eso no hay otro pacto que los españoles hoy no conocemos", ha sentenciado.

A preguntas de los periodistas en los pasillos de las Cortes donde se celebra pleno ordinario, Igea se ha referido al "día terrible" que ha vivido España tras la firma del preacuerdo entre Sánchez e Iglesias que ha demostrado, según sus palabras, que "había una banda" y que "había un plan" que pondrá en riesgo el futuro del país.

"La repetición de elecciones era esto", ha constatado Igea que ha recordado también que si se extrapolan los resultados del domingo en clave regional el PSOE perdería seis escaños, Vox ganaría 13 y Ciudadanos perdería 8 lo que dejaría un Parlamento "bonito de ver" como consecuencia de una "política de trincheras" que ha borrado el centro para que crezcan los extremos a izquierda y a derecha.