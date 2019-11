Igea aboga por un cambio en la ejecutiva nacional de Cs con nueva estructura y estrategia

"Está claro que debemos ir por otro lado. Se han cometido errores estratégicos, organizativos, de mensaje y de comunicación que hay que reformar. Hay errores que se deben a la estructura del partido y hay errores estratégicos que se deben al grupo que ha tomado las decisiones estratégicas. Ambas cosas han de verse reflejadas en el futuro del partido", ha señalado Igea en declaraciones publicadas este domingo por El Norte de Castilla.

Además, considera que hubo un "error inicial" en el debate estratégico "cuando se decidió que era prioritario ser un partido mayoritario". "Tú no puedes dar un mensaje liberal si hay una estructura superjerárquica en la que se mata el debate y se expulsa a los críticos. Eso tiene que cambiar. Debemos asumir nuestra posición para llegar a acuerdos a los dos lados", ha incidido el líder de Cs en Castilla y León.

Y es que, a su juicio, a Cs le pasó "como a los malos ciclistas": "Sales por la mañana con la bici, te pones a hacer kilómetros y piensas 'qué bien estoy'. Pero cuando te das la vuelta caes en la cuenta de que tenías el viento de culo y que ya no puedes volver a casa. Es lo que nos ha pasado", confiesa. "Teníamos mucho viento de cola y pensábamos que era por el éxito de nuestra estrategia. Pero ese viento era fruto de muchos españoles cansados de la corrupción, del bipartidismo...", añade.

No obstante, aunque ahora toque "aceptar el fracaso" para no caer en el 'upeidismo' cree que a Cs aún le queda "mucho poder territorial" y que sus esfuerzos ahora deben ir encauzados a "intentar que el gobierno que se conforme en España sea lo menos perjudicial posible para los ciudadanos".

Igea, que vive muy bien en la crítica, se ha confesado "discutidor": "No me gusta ir a un sitio donde todo el mundo me diga lo listo y lo guapo que soy". Al mismo tiempo, asegura verse capaz de encauzar el partido: "Soy miembro de la ejecutiva y el único señor que ha ganado unas primarias de verdad. Eso me da un poco de respaldo".

Sobre el posible futuro liderazgo de Inés Arrimadas, el líder de Cs en Castilla y León considera "importante que sea una mujer" quien tome las riendas del partido "pero también debe saber adónde" dirigir a la formación naranja.

"Inés es una política de raza, carismática y con capacidada de liderazgo. Lo hará bien porque tiene capacidad de escucha, pero es importante que se rodee de un buen equipo a la hora de decidir la estrategia y la política. Está bien que sea mujer, pero lo más importante es que nuestras políticas se basen en la libertad y en la igualdad", ha aseverado.

Además, Igea, que aboga por un pacto de gobierno entre PP, PSOE y Cs, ha reconocido que el acuerdo con el PP para gobernar en Castilla y León "fue lo que fue" ya que vino impuesto desde la dirección del partido.

"¿Habría sido más fácil con el PSOE? No lo sé. A la vista de los acontecimientos, no sé cómo habría sido gobernar con 'la vieja del visillo', que es lo que parece Tudanca después de lo que dijo el otro día (sobre las reuniones privadas que mantuvieron ambos). No he visto a nadie tan empeñado en no gobernar", concluye el líder naranja.