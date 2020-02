Igea insiste en apurar plazos para las primarias y lamenta que la filosofía de buscar acuerdos fuera no se tenga dentro

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, en un receso del pleno que se está celebrado en las Cortes de Castilla y León. Igea, cabeza visible de la plataforma 'Ciudadanos eres tú' que aboga por un modelo de partido menos centralizado y con más participación de la militancia, ha asegurado que todavía no es el "momento" de anunciar quién será el candidato, ya que tienen de plazo hasta el 26 de febrero.

Igea ha confirmado que no acudirá a la Asamblea General, que el partido celebrará los próximos 14 y 15 de marzo, como compromisario por Valladolid y que los ocho que acudirán --el plazo se ha cerrado hoy a las 18.00 horas-- están lo "suficientemente comprometidos" como para defender la voz de la militancia de la provincia en el Congreso, "que es lo importante".

En este punto, y a pregunta de periodistas sobre que espera de la Gestora, Igea ha insistido en que confía en que se reflexione sobre los resultados de la enmienda presentada por la plataforma, que la precandidata y portavoz del partido en el Congreso, Inés Arrimadas, lo haga también, si bien ha lamentado que no parece "estar dispuesta a ello" después de que se intentaran poner en contacto con ella el domingo para emplazarla a una reunión y ver cómo "interpreta" lo que ha dicho la militancia.

"Lo importante es saber su opinión sobre, si con este porcentaje de voto, hay que hacer cambios en la organización del partido y ver si podemos ir a un escenario de victoria total o queremos ir a un escenario de acuerdo", ha añadido.

Igea, en este punto, ha sido claro. "Nosotros somos gente que cree en el acuerdo", ha sentenciado para lamentar que "no estaría mal" que este partido, que a su juicio presume "mucho" de querer buscar acuerdos fuera del partido, llegara a "acuerdos dentro". "La misma filosofía que utilizamos hacia fuera, utilizarla hacia dentro y eso es lo que vamos a apurar, apurar todas las opciones", ha continuado.

Igea ha vuelto a rechazar que se convierta toda esta situación en una discusión de personas cuando es "de política" para recordar que Ciudadanos tenía un lema que decía que "ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos". "Yo me lo creí y creo que en este partido no hay nadie tan importante como el conjunto de los militantes, ni la señora Arrimadas, ni el señor Igea", ha agregado.

Igea ha vuelto a pedir "neutralidad" a la gestora y cree que solo tiene "tres opciones". "Asumir la victoria de la enmienda y el texto, algo poco probable porque es a la totalidad; asumir que el resultado es los suficientemente importante como para ser debatida en la asamblea; o decir no me lo creo y vamos a darle la voz a los militantes en una única votación telemática para que ellos se pronuncien", ha enumerado.

Esas son las opciones que prevé el reglamento, ha continuado Igea, del que, asegura, la plataforma no se ha separado "ni un momento". "Hasta que no haga eso, nosotros no haremos nada", ha incidido.

Por último, ha afeado que a su movimiento se le llame 'críticos'. "No me gusta, los seguidores de Arrimadas que son, ¿acríticos? Nosotros tenemos opinión sobre la organización del partido y espero que todos los militantes sean críticos", ha apelado.

TRANSPARENCIA

La plataforma de afiliados 'Cs Eres Tú' ha reclamado a la Gestora de Ciudadanos que garantice que, de cara a las próximas votaciones que tiene que afrontar la militancia, se hagan públicos el número de agrupaciones con las que cuenta la formación, así como que se desglose el número de las mismas que, hoy por hoy, no tiene afiliados o está sin actividad.

En orden a garantizar la transparencia y la calidad democrática de los procesos abiertos, 'Cs Eres Tú' reclama a los máximos órganos del partido que expliciten, de forma clara y transparente los siguientes datos: cuántas y qué agrupaciones se han reunido en el proceso de votación de las enmiendas, cuál ha sido el resultado de cada enmienda agrupación por agrupación en votos y en votantes reales, el número total de votantes por agrupación y militantes censados en cada una de las mismas, el número de censados para votar, cuantos afiliados han sido excluidos por no estar al corriente de pago o por tener abierto un expediente, y también cuál es el número de afiliados con menos de seis meses de antigüedad, han señalado a Europa Press a través de un comunicado.

De este modo, 'Cs Eres Tú' pide también a la Gestora que garantice que se informe, de forma clara y concisa, sobre el número de afiliados por agrupaciones, número de compromisarios que corresponde a cada provincia; y de cuántas personas conformarían, en función del número de compromisarios, la futura Asamblea de Ciudadanos. También sabiendo si los actuales miembros de la Gestora que formaran parte de una eventual lista de Ejecutiva de uno de los candidatos, restaría o sumaría a dicho número final.

Según los datos recopilados por los afiliados que colaboran voluntariamente con 'Cs Eres Tú', las enmiendas presentadas por los simpatizantes de esta plataforma han vencido en 102 de 135 agrupaciones en las que se ha sometido a votación sus propuestas. Datos provisionales que no sería necesario haber tenido que recopilar si el partido hubiese hecho el "necesario ejercicio de transparencia que un proceso como el actual requiere", han lamentado.

'Cs Eres Tú' habría logrado la victoria en al menos trece agrupaciones de Madrid; 14 de Cataluña; 13 de Castilla La Mancha; once de Murcia; once de Castilla y León, siete de Andalucía; seis de las Islas Baleares; cinco de las Islas Canarias; siete de Aragón; dos de Asturias; tres de Extremadura; cuatro de Galicia; tres de La Rioja; dos de Valencia; y la ciudad autónoma de Melilla.

Entre ellas, las enmiendas defendidas por la plataforma se han aprobado en agrupaciones de la importancia de Sarriá-Sant Gervasi, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Galapagar, Chiclana, Melilla, Ponferrada (El Bierzo), Talavera de la Reina o Lanzarote y agrupaciones de capitales de provincia como Málaga, Huelva, Zaragoza, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Valladolid, A Coruña, Lugo, Logroño y Murcia, además de varias agrupaciones de Madrid y Barcelona capital.

Con todo ello, la plataforma Cs Eres Tú pide a la Gestora que garantice que se desglosen las cifras para que los afiliados conozcan el estado actual del debate interno, en el crucial momento además de solicitar el voto en urna, para garantizar la limpieza del proceso. 'Cs Eres Tú' incide en que se dé a conocer el número de votantes que ha participado ya en el proceso de las enmiendas respecto del total de afiliados, para hacer un llamamiento a la participación de cara a las votaciones aún pendientes.

"Sólo con información clara y nítida de las reglas del juego y de la actual situación del partido se podrá garantizar un correcto desarrollo del proceso", concluyen.