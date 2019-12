Igea se presentará como candidato si no se acuerdan cambios en la organización y la estrategia de Cs antes del Congreso

Igea ha insistido en que es "evidente" que la candidata "ideal" es Arrimadas, no obstante ha insistido en que lo importante no es quien lidera sino que se reforme la "estrategia" y la "organización" en base, entre otras cuestiones, en que los representantes territoriales sean elegidos por los militantes y que las "líneas rojas" sean las políticas y no las personas.

"Son cambios necesarios para que un partido imprescindible en nuestro país", ha defendido Igea, quien ha asegurado en su postura sobre la "necesidad" de cambiar el partido cuenta con el apoyo de "muchos diligentes".