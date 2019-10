Iglesias sobre los CDR en prisión: "Hay algunos que desean decir que vuelve ETA en Cataluña"

En una entrevista en Telecinco, Iglesias ha pedido prudencia y que se espere a la sentencia del juez para conocer si realmente estaban fabricando bombas o no, porque "no puede llamarse terrorismo a todo lo que no guste".

Estas declaraciones llegan después de que la Guardia Civil detuviera en septiembre a nueve personas por presuntamente integrar una facción violenta de los CDR con planes avanzados para actuar entre el aniversario del 1-O y la sentencia del 'procés'. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó el ingresó en prisión para siete de ellos, acusados de los delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Para Iglesias, "el terrorismo es una cosa muy seria", y ha pedido no comparar cortar una carretera o hacer un acto de desobediencia con actos como poner un coche bomba o pegar un tiro en la nuca. "En España hay victimas del terrorismo que han visto como le pegaban un tiro en la nuca a un familiar o le ponían una bomba en el coche. Comparar eso con los CDR es banalizar el terrorismo y faltar el respeto a las víctimas", ha argumentado.

No obstante, se remite a lo que quede probado en el juicio que se celebre, e insiste en que no es lo mismo "meter silicona en una puerta que dar un tiro en la sien". Al hilo, ha recordado que lo que es necesario en Cataluña en estos momentos es "sensatez y diálogo".

"Todos los dirigentes políticos deberíamos estar de acuerdo, independientemente de que uno sea de Vox, de ERC, Bildu o la CUP, es que cuando una cosa está siendo juzgada hay que esperar a ver lo que ocurre con la sentencia", ha apostillado.