Pablo Iglesias reclama al Gobierno y a los partidos independentistas "un esfuerzo" para sacar los Presupuestos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha conminado este miércoles tanto al Gobierno como a los partidos independentistas catalanes a esforzarse por sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019, después de que Pedro Sánchez rectificara y anunciara su intención de presentar las cuentas públicas ante el Congreso de los Diputados.

"Intentaremos sacar adelante los Presupuestos Generales, pero tengo la sensación de que somos los únicos que se han esforzado en sacarlos adelante" ha asegurado Iglesias en una entrevista en TVE.

El líder de Podemos ha apelado a PDeCAT y ERC para que se "replanteen ciertas posturas", a pesar del evidente "problema político" que hay en Cataluña. "Los políticos independentistas tienen una responsabilidad política y los ciudadanos necesitan esas ayudas a la dependencia o los pensionistas se les actualicen sus pensiones", ha declarado sobre la urgencia de la firma de los Presupuestos.

Iglesias ha contrapuesto el "patriotismo del que da de comer" al de "los del tamaño de la bandera" para sacar adelante el acuerdo firmado por el presidente del Gobierno y él mismo hace casi dos meses.

Iglesias, eso sí, la "ingenuidad" se paga en política y la entidad liderada por él no va a serlo en el caso de posibles elecciones en mayo, "nosotros saldremos a ganarlas" ha concretado.

