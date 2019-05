Iglesias ve en Colau su referente: "Es una bofetada al cinismo reaccionario"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es una "bofetada al cinismo reaccionario que dice que no se pueden cambiar las cosas" y una "referencia" que le da energía para negociar con el PSOE "un gobierno para la gente humilde".

Iglesias y Alberto Garzón, líderes de la coalición Unidas Podemos, han elegido el barrio obrero del Carmel de Barcelona para su primer mitin conjunto de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo, en el que han situado a Ada Colau como el gran referente de los denominados ayuntamientos del cambio.

Respecto a su voluntad de conformar un gobierno de coalición con el PSOE, Pablo Iglesias ha admitido que tendrá que transigir en la negociación y que no podrá cambiar "todas las cosas", pero cree que la alcaldesa de la capital catalana ha demostrado que hay muchas políticas que sí se pueden impulsar.

"Es muy difícil llegar al gobierno de una gran ciudad y que el poder vampírico de los poderes económicos no te termine convirtiendo en uno de ellos. Hay muchos que llegaron con muy buenas intenciones y acabaron trabajando por los intereses de los poderosos", ha dicho el líder de Podemos, que considera que Ada Colau tiene en contra a la clase alta porque "no se ha vendido nunca".

"Esto de no venderse parece muy fácil y a lo mejor era fácil decirlo hace 4 años. Pero creedme, en mi experiencia he visto que, cuando alguien asume posiciones de poder, no venderse tiene muchísimo mérito porque toda la estructura de poder está construida para que te vendas", ha explicado Pablo Iglesias ante cerca de un millar de personas.

En un discurso en el que ha acentuado las diferencias entre Ada Colau y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en cuya candidatura no se integró Podemos, Pablo Iglesias ha abundado: "El poder reserva un papel muy cómodo para los tecnócratas con etiqueta progresista que dicen que gobernar es conciliar intereses".

El líder de Podemos ha puesto en valor que Ada Colau no se ha olvidado de a quién representa y eso, ha dicho, "se ha traducido en políticas públicas que algunos no pueden soportar" y que en cambio le han posibilitado tener el apoyo de referentes internacionales como Noam Chomsky, Naomi Klein, Bill de Blasio o Dilma Rousseff.

Pero para Pablo Iglesias, el "elemento fundamental" es lograr prestigio internacional "no defraudando a la gente de los barrios".

"Tenéis un tesoro precioso que tenéis que conservar", ha pedido Pablo Iglesias a los barceloneses.

Este es el segundo acto que Pablo Iglesias celebra con Ada Colau, la única candidata de los "alcaldes del cambio" a los que Podemos impulsó hace cuatro años con la que el secretario general hará campaña en esta ocasión.