Iglesias: Feijóo es tan "listo" que esconde las siglas del PP

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado este sábado al presidente gallego y candidato a la Xunta por el PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, de pretender "engañar" a los gallegos "ocultando" las siglas de su partido por estar asociadas a "corrupción".

"Feijóo es un tío muy listo, yo me fijo mucho en él y Feijóo es probablemente el tío más listo del PP, tanto que ahora casi dice que no es el del PP", ha señalado Iglesias, que ha considerado que esa estratagema de cara a las elecciones del 5 de abril no le servirá para mantener la presidencia porque "una cosa es ser muy listo pero la otra es pensar que la gente es tonta".

En el acto oficial de proclamación del líder de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, como candidato por la coalición Galicia en Común-Anova, Iglesias ha recordado, que pese a las campañas de publicidad, la realidad que desde que Feijóo "manda" en Galica se han cerrado diez hospitales, han desaparecido "el diez por ciento de las camas de hospita" y la población gallega se ha reducido".

También ha recordado que el mandatario autonómico intentó "cerrar el paritorio de Verín y que si sigue abierto es porque la gente se lo ha tenido que ganar peleando".

Para evitar situaciones similares, ha proseguido, Galicia se merece "un Gobierno parecido" al de "cooperación" alcanzado entre el PSOE y Podemos a nivel estatal, que "en tan solo mes y medio" ha conseguido subir el SMI o actualizar las pensiones.

El mismo Gobierno que, según ha avanzado en el mismo acto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprobará la ley de libertad sexual en la semana de reivindicación del 8 de marzo.

Todo ello logros “progresistas” que ambos dirigentes del Gobierno de coalición han reivindicado y considerado necesario “replicar” con Antón Gómez-Reino como presidente de la Xunta.