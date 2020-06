Iglesias cree que el Gobierno de coalición agotará esta legislatura y será revalidado para otra más, "por lo menos"

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si hay legislatura para rato. "Por lo menos cuatro años, y yo creo que este Gobierno será revalidado y habrá otros cuatro más, por lo menos", ha pronosticado.

Asimismo, Iglesias ha defendido las medidas que está adoptado el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, como por ejemplo, el recién aprobado Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de los desahucios o las desarrolladas para proteger el tejido productivo.

"NUESTRO TRABAJO ES GOBERNAR, NO HACER TEATRO"

En este sentido, el vicepresidente segundo ha asegurado que el Gobierno no está haciendo "teatro" sino centrándose en sacar adelante medidas, a su juicio, necesarias para la gente. "Es lógico que la oposición quiera ir a otro terrenos de juego diferente. Nos equivocaremos nosotros si entramos en su juego. Nuestro trabajo es gobernar, no hacer teatro", ha afirmado.

Previamente, el líder de Podemos ha vuelto a reafirmar, en relación al enfrentamiento que tuvo con Vox en el Congreso la semana pasada al acusarles de desear un golpe de Estado, en que dijo la verdad, pero que se equivocó al apartar el foco del tema en el que estaban, que era la reconstrucción tras el coronavirus.

"Cuando te quieren llevar al terreno de la crispación, si tu caes, te estás equivocando. Por eso no me voy a equivocar otro vez. Los que crispan, que sigan crispando", ha afirmado. "La gente es perfectamente consciente de a quién le conviene crispar y a quién no", ha apostillado después.