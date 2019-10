Iglesias quiere estar en el próximo Gobierno para garantizar que las pensiones se revalorizan conforme al IPC por ley

Iglesias ha recibido este martes, junto a otros miembros del grupo confederal de Unidas Podemos, a las dos columnas de pensionistas que han marchado a pie hasta Madrid desde diferentes puntos de España para pedir a los políticos que defiendan unas pensiones dignas.

"Los pensionistas que se están jugando la salud, que hacen esta marcha hasta Madrid, están siendo un ejemplo de dignidad por el futuro de todos", ha indicado Iglesias para luego echar en cara a los partidos "que se autoproclaman constitucionalistas" que se hayan olvidado del artículo 50 de la Constitución Española.

El candidato de Podemos a la Presidencia en las generales de noviembre ha recordado que ese artículo señala que las pensiones deben ser actualizadas "periódicamente". "Para nosotros es una mala noticia ser la única fuerza que dice que las pensiones se tienen que actualizar al IPC por ley, y vamos a trabajar porque en este país haya un Gobierno que asegure que se cumple la Constitución en materia de pensiones", ha añadido.

Además, Iglesias ha agradecido a los pensionistas que participan en la marcha su acción porque "no solo defienden sus pensiones, sino también las de los jóvenes". Así, ha apuntado que están defendiendo el futuro de la juventud del país y que es "un orgullo darles la bienvenida y poder saludarles".

Por último, el líder morado ha señalado que no cree que el Gobierno de Sánchez vaya a subir las pensiones, y ha reiterado que el resto de partidos han demostrado "no estar a la altura". "Creo que es una realidad que si nosotros no estamos en el Gobierno, no se va a cumplir algo que es un principio constitucional, que es que las pensiones se revalorizan", ha concluido.