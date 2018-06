Iglesias cree que Nóos demuestra que la Monarquía "sobra", por sus "privilegios" y sus "vínculos" con la corrupción

"Urdangarin no hubiera podido cometer estos delitos si no hubiera sido el yerno del Rey, y creo que va siendo hora de replantearse si tiene sentido que en la España democrática sigan existiendo los privilegios de los que goza la Monarquía", ha reclamado en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

Iglesias se ha referido en concreto al hecho de que el Rey Juan Carlos I no pudiera acudir como testigo a declarar, por ser su figura inviolable. "No tiene sentido. Si el Rey tiene que declarar como testigo, su condición de monarca no le debe permitir disfrutar de privilegios de los que no gozan el resto de ciudadanos", ha denunciado.

"Creo que es necesario que la sociedad del siglo XXI entienda que nadie por tener sangre azul tiene por que tener privilegios. Quizás la Monarquía sea una rémora del pasado y una institución asociada a la corrupción que la España democrática del futuro no se puede permitir", ha insistido.

"VALORES REPUBLICANOS" EN LA JUSTICIA

Además, ha afirmado que la sentencia hace evidente "que toda la corrupción asociada al caso Nóos tiene que ver con lo que significa el Rey de España". "Ni usted ni yo podemos llamar por teléfono para obtener contratos ilegales pero si eres el Duque de Palma, yerno del Rey, entonces sí", ha señalado.

"Hacen falta valores republicanos que den también dignidad a nuestro sistema de Justicia. No se pueden aceptar los privilegios en España. Hay quien ha sido condenado a entrar en la cárcel por hacer canciones sobre la Monarquía, y parece que va a costar Dios y ayuda que el yerno del Rey vaya a prisión por un delito mucho más grave", ha señalado.