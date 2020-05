Iglesias acusa al PP de hacer oposición a los sanitarios con las protestas y Egea le recuerda que apoyaba escraches

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha acusado al PP de comportarse de manera "indecente" al "hacer oposición a los científicos, a los profesionales sanitarios y a los epidemiólogos" cuando "alientan" las protestas contra el Gobierno, "de la mano" de los "ultras" de Vox, se "burlan" del estado de alarma y "ponen en riesgo" la salud de la gente y el trabajo realizado hasta ahora.

Iglesias ha respondido así en sus rifirrafe con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, durante la sesión de control al Gobierno, después de que el dirigente 'popular' le recriminara su apoyo a los escraches que se produjeron hace años contra dirigentes políticos por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El líder de Podemos ha centrado su respuesta a García Egea --quien le ha preguntado por las decisiones ha adoptado su Vicepresidencia sobre el futuro de los españoles en la crisis del COVID-- en reprochar al PP la actitud que está teniendo en la pandemia, "usando" a las Comunidades, como Madrid, para "hacer oposición al Gobierno".

A su juicio, esto les ha llevado incluso a que "algunos responsables sanitarios les dimitan, porque tienen la impresión de que están politizando los datos".

Tras reconocer que es "legítimo" que hayan decidido hacer oposición al Gobierno de esta forma, "crispando" y "junto a Vox", Iglesias ha avisado, no obstante, de que lo que es "indecente" es que también estén haciendo, a su juicio, "oposición a los científicos, los profesionales sanitarios y los epidemiólogos", al alentar junto a Vox las protestas.

En este punto, ha recordado que "hay muchos profesionales sanitarios que se han estado jugando la vida y la salud" durante la pandemia y que ahora están viendo que las movilizaciones que, según Iglesias, alienta "el PP junto con los ultras para burlarse del estado de alarma, están poniendo en riesgo lo que el esfuerzo de los españoles ha conseguido".

"Hagan ustedes oposición al Gobierno como quieran, critíquennos lo que quieran, pero no falten al respeto a los trabajadores sanitarios, no pongan en riesgo, yendo de la mano con la extrema derecha a las movilizaciones con las que pretenden burlarse del estado de alarma, la salud de la gente. Y eso no solo es indecente, sino que los trabajadores sanitarios no se lo van a permitir", ha advertido.

EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE PARAR MADRID

Por su parte, García Egea ha aprovechado su turno para acusar al Gobierno de "parar" Madrid, y a Iglesias, de echar la culpa de todos sus errores a "los fondos buitres", al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, "o al blanco de todas sus críticas", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, en lo que tiene que ver con las protestas, el dirigente del PP ha recordado al vicepresidente segundo su apoyo a los escraches que protagonizó la PAH a partir de 2013. "De todos los que estamos aquí, usted es uno de los que ha rodeado la sede de un partido, que ha alentado un escrache a una vicepresidenta, y que ha recetado jarabe democrático a sus adversarios", ha espetado García Egea.

"Entre usted y yo hay una gran diferencia. Yo condeno todas las dictaduras y todos los acosos, porque yo defiendo la libertad, no como usted. ¿Por qué no reparte mascarillas, en lugar de repartir jarabe democrático? Sería más útil para todos", se ha preguntado el diputado del PP.

Asimismo, ha asegurado que el único escudo social que está construyendo "es para proteger" al Gobierno de coalición. "¿Recuerda cuando criticaba las puertas giratorias? Han sustituido las puertas giratorias por puertas automáticas que se abren para los miembros de Podemos", ha afirmado.

Además, ha acusado de ser el "vicepresidente más caro de la historia", después de denunciar que "el Gobierno se gasta 250.000 euros diarios en asesores".