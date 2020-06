Iglesias reprocha al PP su falta de "decoro patriótico" y les tacha de "oposición de cacerola, pancarta y provocación"

Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso, antes de señalar que no iba a volverse a "equivocar" y no iba a "entrar al trapo de sus provocaciones". "No lo voy a hacer más", ha afirmado.

En su turno de réplica, y tras recibir duras críticas a su gestión por parte de Vox y del PP, Iglesias ha acusado a la derecha, y en concreto, a los 'populares', de limitarse al "ruido, la pataleta y la mentira", en lugar de a hacer propuestas con sus soluciones y medidas alternativas, como está haciendo la oposición en otros países como Portugal.

"BERRINCHES" EN LUGAR DE PROPUESTAS

"Me conformaría con que hicieran propuestas propias de una oposición de Estado, pero han decidido ser una oposición de pancarta y pandereta", ha denunciado, tras criticar su "estrategia colectiva de berrinche" y su falta de "decoro patriótico", por querer "aprovechar políticamente" la pandemia.

Según Iglesias, el motivo de esta estrategia es que "son conscientes de que no va a sumar con Ciudadanos y Vox" los escaños suficientes "para tener una mayoría de gobierno en este país ni dentro dos meses ni en cuatro años".

"Y por eso sólo se quedan en la oposición de cacerola, pancarta y provocación. Y si alguna vez me he equivocado, ha sido entrando al trapo de sus provocaciones, y no lo voy a hacer más", ha zanjado.