Iglesias acusa al PSOE de "entrar en el carril autoritario" al proponer que los altos cargos acaten la Constitución

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha declarado este miércoles que la propuesta del PSOE de obligar por ley a que los altos cargos acaten la Constitución al tomar posesión supone "entrar en el carril autoritario que señala que uno tiene que proclamar lealtades".

"Es imperativo cumplir las leyes pero no estar de acuerdo con ellas", ha declarado Iglesias en la Cadena Ser. "Que uno tiene que declarar lealtad a las leyes quiere decir que no puede cuestionar esas leyes. Pues en los países democráticos no es así; en las dictaduras, sí", ha criticado.

Iglesias ha añadido que el hecho de que en España haya muchos cargos públicos que prometen la Constitución por imperativo legal "habla bien de nuestra democracia. Porque si no hay derecho a disentir entonces no tenemos democracia".

Además, el líder de Podemos ha destacado que "últimamente" el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos "compiten para ver quién dice la mayor barbaridad autoritaria".

En referencia al discurso que proclamó el pasado domingo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el acto de presentación de la plataforma civil España Ciudadana, Iglesias ha señalado que Rivera pronunció "frases propias de José Antonio Primo de Rivera".

A partir de este hecho concreto, el secretario general de Podemos ha ironizado con las reacciones de PP y PSOE: "Es un discurso joseantoniano, y entonces el PP trata de ser más facha todavía y entonces el partido socialista dice 'vamos a perder a una parte del electorado facha, vamos a ver si nos parecemos también nosotros a Vox'".

"Yo no quiero entrar ahí, yo soy demócrata, y ser demócrata no tiene que ver con quién tiene más grande la bandera", ha añadido.