Iglesias dice que el PSOE diseña una campaña para buscar el apoyo del PP

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que "los socialistas están diseñando la campaña" para buscar un acuerdo postelectoral con el PP, "como han pedido Rajoy y González", en alusión a las declaraciones esta semana de los dos expresidentes del Gobierno.

Iglesias, en una entrevista que hoy publica La Vanguardia, reitera que, si tras las elecciones generales del 10 de noviembre, Unidas Podemos "no está fuerte, el PSOE buscará" un acuerdo con los populares.

"Pero si estamos fuertes -agrega- hay posibilidades de un gobierno de coalición, porque ya hemos visto que las cosas no salen a la primera".

En la entrevista, Iglesias responde que durante las negociaciones con el PSOE el pasado verano para buscar un gobierno de coalición, en su partido sospechaban que les mentían.

"Después -agrega Iglesias- nos lo han confirmado por dos vías, una pública, cuando Sánchez admitió que si hubiese ministras de Podemos no podría dormir tranquilo, y otra en privado: muchos miembros del PSOE me dicen que nunca quisieron la coalición y que se vieron apurados cuando acepté el veto".

Subraya Iglesias que, aunque en julio hubiera dicho que sí a los términos de la propuesta de gobierno del PSOE, "Pedro Sánchez habría dicho que la oferta ya no estaba en pie".

El dirigente de UP, preguntado sobre si fue Irene Montero quien más desconfió de la propuesta del PSOE, afirma que "en el grupo de Podemos, la posición siempre fue la misma", aunque concede que "hubo matices con las confluencias" del partido.

En ese contexto, Iglesias rechaza que haya una "maldición" histórica que impida el acuerdo entre las formaciones de izquierdas y cita la figura del socialista Juan Negrín. Y argumenta: "Si estamos fuertes, hay posibilidades de un gobierno de coalición".

Respecto a la opción de que Podemos apoyase a un ejecutivo del PSOE desde fuera, sin alcanzar una coalición, Iglesias aduce que "esa vía ya se probó". "Entregamos un gobierno en solitario al PSOE, tuvimos nuestra experiencia portuguesa, y nos engañaron", continúa.

Descarta también que en el futuro hubiera discrepancias con el PSOE sobre eventuales medidas ante el conflicto de Cataluña, y asevera que las últimas declaraciones de los socialistas sobre ese asunto son "todo mentira" para que su partido dé "un giro a la derecha".

"Lo primero es que no se va a producir una situación en Cataluña que requiera aplicar un 155. Estas invocaciones son fuegos artificiales del PSOE para pescar en el caladero de Ciudadanos y para que no se hable de la factura de la luz, de los alquileres, de los derechos sociales...".

Iglesias es especialmente crítico con ERC y con su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, al que cree que muchos independentistas ven como "cínico y oportunista",

"La estrategia de ERC -agrega- es oscilante: '155 monedas de plata', 'No apoyaremos los presupuestos de los carceleros', 'Hay que apoyar gratis al PSOE'...El candidato que eligió Junqueras para representar a ERC juega todos los papeles, un día con la impresora y otro día pareciendo portavoz del PSOE. Es lo que en Cataluña se conoce como 'rufianismo'".

El dirigente de Podemos descarta pronunciarse sobre la relación venidera que pueda mantener con Íñigo Errejón y la formación que abandera, Más País, y puntualiza que "es muy difícil prever el futuro" y no sabe "si ahora tiene mucho sentido" plantearse ese escenario.

Sobre su futuro personal en la política asegura taxativo: "Me veo en el gobierno". "No me veo -confiesa- con una carrera política larga hasta la jubilación. Pero todavía me queda mecha".