Iglesias confía en que el PSOE rectifique y haya coalición de último momento

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, confía en que "en el último momento" el PSOE rectifique y haya una coalición con ministros de su formación como la que les ofreció días antes del debate de investidura fallida el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

"Yo confío en que en el último momento, igual que hicieron en julio, rectificarán y habrá gobierno de coalición", dice Pablo Iglesias en una entrevista publicada este lunes en el canal RT de televisión rusa en español.

El propio Pablo Iglesias ha difundido en Twitter la entrevista, minutos después de conocerse que mañana habrá una nueva reunión de los equipos negociadores del PSOE y Podemos a las 11.00 horas en el Congreso, un encuentro que se producirá cinco días después de la reunión en la que ambos partidos retomaron los contactos tras la investidura fallida de julio.

"Necesitamos un Gobierno de coalición que defienda los derechos de la gente. Un Gobierno estable y de izquierda que construya igualdad y justicia social, que combata la precariedad y los privilegios", ha escrito Pablo Iglesias en la red social, junto al enlace a la entrevista.

El líder de Podemos ha incidido en la idea de que su formación lo ha puesto "muy fácil" a los socialistas y alude en particular a su decisión de renunciar a formar parte del Consejo de Ministros para favorecer un acuerdo.

Añade que será responsabilidad del PSOE decidir si "quiere ir a una repetición electoral".

Preguntado sobre si reconoce algún error durante ese proceso de negociación con los socialistas, Pablo Iglesias revela que, tras su renuncia a formar parte del Consejo de Ministros, rechazó la propuesta que Pedro Sánchez le hizo para que ambos pilotasen de forma directa las conversaciones, que por sugerencia de Iglesias quedaron en manos de los equipos negociadores.

"Luego he pensado muchas veces... Si hubiera ido yo desde el principio, ¿esto hubiera salido mejor? No lo sé", se sincera el líder de la formación morada, que también en otro momento de la entrevista señala que "la química y la relación personal cuenta mucho" en una negociación.

Respecto a si en este momento no hay más opción que formar un gobierno de coalición o ir a unas elecciones, Pablo Iglesias dice que el PSOE no puede desdecirse ahora de lo que ofreció en el mes de julio y que Podemos tampoco puede "moverse" de la posición de buscar un gobierno conjunto establecida por sus bases en la consulta de julio.

En la entrevista, comparte algunas reflexiones personales, entre ellas qué le diría el Pablo Iglesias de hace cinco años al actual. "No te metas en esto, sigue dando clases, sigue haciendo tus cosas de tele y de comunicación pero no te expongas a algo tan enormemente duro. Si pudiera volver atrás no sé si volvería a hacer lo que hice", responde.

Reconoce también que se ha alejado mucho del sentir de la calle porque ahora, a diferencia de lo que hacía antes, ya no escucha las reflexiones de la gente en la calle, en el metro o en el autobús, aunque asegura estar en contacto con personas que sí le trasladan el sentir de los ciudadanos.

A diferencia de lo que pensaba cinco años atrás, cuando pedía negociaciones con luz y taquígrafos, dice Pablo Iglesias que ha aprendido que "lo que hay que comunicar son los acuerdos".

Una idea que resume el líder de Podemos de forma gráfica: "Los acuerdos políticos son como las salchichas: el resultado final puede ser apetitoso, pero mejor no sepas cómo se ha llegado hasta allí".