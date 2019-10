Iglesias critica el decreto ley contra la República digital catalana: Es "usar el Gobierno para hacer electoralismo"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha preguntado este jueves sobre qué parte de lo que le ha recriminado la Junta Electoral Central (JEC) no ha entendido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras conocer que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros un decreto ley para terminar con el proyecto de la República digital catalana.

"No sé que parte de lo que le ha dicho la JEC de no usar el Gobierno para hacer electoralismo con fines partidistas no ha entendido", ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. Asimismo, el candidato morado ha añadido que esa medida que plantea el Gobierno socialista es "ponerle puertas al campo" y que "no va a ninguna parte".

La reacción de Iglesias llega después de que Sánchez anunciara este jueves en una entrevista en Onda Cero que el Consejo de Ministros aprobará este jueves un real decreto ley para "poner punto y final" al proyecto independentista de erigir una República digital catalana.

Para Podemos, esto revela que Sánchez en campaña solo quiere hablar de Franco y Cataluña. "Pero la gente no es tonta, y sabe que se acerca una desaceleración económica", por lo que ha instado a los partidos a hablar de los problemas que afectan a la gente. "Sánchez quiere competir con Ciudadanos y PP en el discurso de inflamación en Cataluña", ha lamentado.