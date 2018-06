Iglesias avisa a Sánchez de que si cae "en la arrogancia" de pensar que puede gobernar solo, "no estará a la altura"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este viernes al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si cae "en la arrogancia de pensar que puede gobernar solo, con el peor resultado de la historia de su partido, seguramente no estará a la altura".

"Quien ponga por delante sus intereses personales respecto a los intereses del país, se estará equivocando", ha asegurado Iglesias, tras criticar una vez más la decisión de Sánchez de formar un Gobierno monocolor del PSOE, y no uno de coalición como le pidió Podemos, y de elegir ministros más cercanos al PP y a Ciudadanos que a las formaciones que le hicieron presidente, según Iglesias.

El líder 'morado' se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión del equipo 'Rumbo 2020', un grupo de trabajo integrado por los principales dirigentes de Podemos y de sus socios electorales, que pretende funcionar como un 'Gobierno en la sombra' y preparar el camino hacia las elecciones generales previstas para 2020.

La reunión de este viernes tenía como objetivo analizar la nueva etapa política que se ha abierto en España tras el triunfo de la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy y la llegada de Sánchez a la Moncloa.

MANO TENDIDA AL PSOE

A este respecto, Iglesias ha señalado que, tras quedarse fuera del Gobierno, el papel de su grupo parlamentario será "tender la mano" al PSOE, pero siempre que sea para sacar adelante medidas progresistas que favorezcan a la mayoría social. "Nosotros, si este Gobierno está dispuesto a hacer política para favorecer a las mayorías sociales, estamos dispuestos a acordar", ha afirmado.

No obstante, el líder de Podemos ya criticó a Sánchez este jueves por elegir ministros que parecían estar pensados para "contentar" al PP y a Ciudadanos, y no a quien le ha hecho presidente: Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT y PNV. En esta línea avisó de que si no busca acuerdos con estas formaciones, su mandato será "calvario".

"Creo que hay que recordar que la España que ha echado a Rajoy no son los cinco millones de votantes del PSOE. Son también los de Podemos y sus confluencias y los votantes de fuerzas catalanes y vascas. A nuestro juicio, España tiene que construir un proyecto de cambio contando con todo el mundo", ha enfatizado este viernes.

En esta línea, Iglesias ha asegurado que "quien no entienda esa pluralidad, ni que los españoles han jubilado el bipartidismo" y "quien caiga en la arrogancia de pensar que uno puede gobernar solo con el peor resultado de la historia de su partido, seguramente no estará a la altura".

EL CONGRESO, "UNA CÁMARA DE GOBIERNO"

"Confiamos en que lo estén, en que dialogue, que pacte y que tenga en cuenta que el Congreso va a ser una también Cámara de Gobierno y para eso hay pactar con mucha gente, y para eso tenemos la mano tendida", ha confirmado.

En esta línea, Iglesias ha insistido en que el Gobierno "tiene por delante una tarea legislativa en la que tiene que asumir que en España hay división de poderes, y que está en una Cámara en la que cuenta con 84 diputados". "Por fin el Gobierno va a tener que asumir que desde el Parlamento también se gobierna y va a tener que buscar amplios acuerdos", ha recalcado.

"A nosotros nos va bien que le vaya bien a España, y para eso necesitamos acuerdos en el Congreso. España hubiera necesitado a un Gobierno estable y necesita acuerdos parlamentarios para implantar una batería de medidas que pueden corregir las políticas del PP", ha enfatizado.

En esta misma línea se han expresado la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, y la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, que han comparecido junto a Iglesia antes de que diera comienzo la reunión del equipo 'Rumbo 2020' en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

"EL PSOE NO PUEDE SOLO"

"En esta nueva etapa, los grupos que hemos facilitado que la moción salga adelante, nos tenemos que poner de acuerdo. El PSOE no puede hacerlo solo. Nosotros le vamos a tender la mano al PSOE", ha asegurado Martín, quien también ha señalado que el nuevo Gobierno compuesto por "muchas mujeres" tiene que ir más allá de hacer políticas feministas, y "cambiar la manera de hacer política".

"Satisfacción porque por fin hemos sacado la corrupción del Gobierno de España, pero fue gracias a la gente en las calles y a nuestro grupo parlamentario, y ahora creemos que toca también un cambio en los graves problemas que tiene nuestro país. El cambio social es el enorme reto, y ahora hay mayoría suficiente en la Cámara para hacerlo realidad", ha defendido a su vez la diputada gallega.