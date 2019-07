Iglesias llama a Sánchez a construir un Gobierno que encarne los valores del republicanismo

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado este lunes al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, a tratar de construir un Gobierno que encarne los valores del republicanismo y sirva para resolver los que son, a su juicio, los dos retos históricos de España: los derechos sociales y el encaje territorial.

Así lo ha puesto de manifiesto en San Lorenzo de El Escorial antes de inaugurar el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid bajo el título 'Bases para un nuevo republicanismo' que comienza este lunes y que concluirá el próximo viernes.

Iglesias ha defendido que el republicanismo es "la mejor de la tradición democrática" de España y que puede servir como una "caja de herramientas" para solucionar las dos tareas de Estado, como son la protección de los derechos sociales de la ciudadanía, que cree que "cada vez están menos garantizados", y promover el diálogo "sin exclusión" en Cataluña para tratar de gestionar "por vías democráticas" la complejidad territorial.

¿CUÁL ES EL PROYECTO DE PAÍS DEL PSOE?

A su juicio, estos retos no los pueden afrontar las tres derechas, en alusión al PP, Ciudadanos y Vox, que creen que la justicia social se resuelve "con más neoliberalismo" y que no ven a Cataluña como un problema de Estado sino como "una oportunidad electoral". Pero tampoco lo puede hacer, según él, una sola fuerza política del ámbito del progresismo, en referencia al PSOE.

En este punto, Iglesias ha preguntado a los socialistas cuál es su proyecto de país porque puede entender que quieran un Gobierno en minoría "por razones de comodidad parlamentaria", pero no que busquen la abstención del PP o de Ciudadanos para la investidura mientras negocia el apoyo de Podemos.

Iglesias ha reiterado que el PSOE debe asumir que esto no es una "batalla de márketing" para ver quién consigue "el mejor relato" para la investidura, con independencia de quién venga los apoyos, sino que hay una serie de tareas históricas que han de afrontar y para las que ha asegurado que Podemos continuará "con la mano tendida".

En este sentido, ha apuntado que este martes planteará al jefe del Ejecutivo Sánchez en su reunión en el Congreso con vistas a la investidura la necesidad de discutir lo que ambos deben hacer para los próximos cuatro años lo que, según ha apuntado, implica "hablar de todo", esto es, de programa, de equipos de gobierno y de estabilidad parlamentaria.

ESPERA QUE EL PSOE CEDA ALGO, "AUNQUE SEA POCA COSA"

Y en este punto el líder de la formación morada ha mostrado su deseo de que los socialistas acaben cediendo algo "aunque sea poca cosa" porque hasta ahora quien realmente "no ha parado de ceder" ha sido su partido, que no sólo no ha puesto líneas rojas al programa sino que, además, ha asegurado que será "leal" al Ejecutivo en relación con la crisis en Cataluña.

Preguntado sobre si existe un término medio entre gobierno de coalición, como el propone Podemos, y el de cooperación que defiende el PSOE, Iglesias ha comenzando dejando claro que no existe un lugar en el mundo donde haya un gobierno cooperativo, y ha cuestionado, una vez más, que de entrada los socialistas ponga vetos a los cargos políticos de Unidas Podemos para que formen parte de un futuro Gobierno de Pedro Sánchez.

Dicho esto, el líder 'morado' ha señalado que no hay por qué llevar a septiembre la investidura de Sánchez "si hay voluntad política" y ha garantizado que desde Unidas Podemos van a seguir estando dispuestos a que España tenga "pronto" un Gobierno.