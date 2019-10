Iglesias pide a Sánchez que no use la exhumación como “munición electoral”

El líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, ha exigido este viernes a Pedro Sánchez que no use como “munición electoral” la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, ya que ese acto no es más que una “levísima reparación de la dignidad democrática del país”.

En un acto con colectivos sociales en Murcia, Iglesias ha considerado una “buena noticia que en un país normal no haya una tumba de Estado para un dictador”, algo que “sería inimaginable en Italia con Mussolini o en Alemania con Hitler”.

No obstante, ha calificado de “indigno” que “alguien pretendiera atribuirse como munición electoral algo que es una levísima restauración de la dignidad democrática”, más aún cuando siguen vivos “torturadores” que están “cobrando una pensión extra por haber torturado a gente que luchó por traernos la democracia a este país”.

Sin nombrarlo, se ha referido así a Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, que cuenta con una Medalla de Oro al mérito policial obtenida durante la dictadura y que el Gobierno se había comprometido a retirar, aunque finalmente no lo ha hecho.

Para Iglesias, “avergüenza a la dignidad de las fuerzas de seguridad del estado que esos malnacidos no hayan tenido un juicio y que estén cobrando más que otros policías jubilados por haber torturado”.

Por último, ha pedido que las familias de las víctimas de la dictadura tengan el mismo derecho a la tutela judicial efectiva, así como a la misma “consideración, respeto y homenajes de estado” que las víctimas del terrorismo, y ha lamentado que España siga siendo el segundo país del mundo, solo por detrás de Camboya, con más fosas comunes.