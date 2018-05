Iglesias avisa a Sánchez de que una moción fallida sería "el mayor fracaso" y le situaría fuera de la política

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que comience a buscar aliados para sacar adelante su moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy porque, si no consigue sacarla adelante, cosechará "un fracaso estrepitoso" que le situaría definitivamente fuera de la política.

"Esto no se ha planteado como una moción de censura de dignidad como la nuestra de hace un año o la de Gabilondo. El escenario de que Pedro Sánchez no gane la moción, no imagino un mayor fracaso, y creo que él no contempla esa posibilidad. Eso le situaría fuera de la política", ha sentenciado en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press.

EXIGE A SÁNCHEZ QUE SE SIENTE A HABLAR Y BUSQUE ALIADOS

En este sentido, Iglesias ha instado a Sánchez a buscar apoyos ya que, de momento, ni siquiera le ha respondido al mensaje que Iglesias le envió el pasado jueves cuando comenzó a hablarse de una posible moción de censura, según ha explicado el líder de Podemos. "No ha buscado ningún aliado de momento", ha afirmado.

"En algún momento va a tener que plantear cuáles son sus alianzas. Tiene que elegir itinerario", ha insistido Iglesias, antes de admitir sus "sospechas" sobre lo que esto significa: "Que lo que desea el PSOE es entregarse otra vez a Ciudadanos para convocar elecciones inmediatamente".

Aunque Iglesias ha reafirmado que su formación va a apoyar sin condiciones la moción de censura, sirva para lo que sirva, se ha mostrado en contra de que se use, como pide Ciudadanos, como un instrumento para convocar elecciones anticipadas.

"Nosotros preferiríamos un Gobierno que durante casi dos años quiera implementar un programa de rescate social, pero si lo que quiere Sánchez es convocar elecciones no nos vamos a oponer. Si quieren ir a elecciones, pues vamos a elecciones", ha asumido. Eso sí, ha lamentado de que ese escenario demostraría que "aunque el PSOE amague por la izquierda, siempre va a la derecha" al final.

En este punto, preguntado sobre si cree que la moción podría no salir adelante, Iglesias ha avisado de que ese sería el "mayor fracaso para Sánchez" y, por ello, ha insistido en la necesidad de que busque acuerdos y se siente a hablar "con mucha gente", incluidos los partidos independentistas.