Iglesias exige a Sánchez respeto y una negociación integral con programa y equipo

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dejar atrás las líneas rojas para un gobierno de coalición y le ha exigido respeto y una negociación integral, en la que se hable conjuntamente de programas, presupuestos y equipos.

"Entre socios tenemos que respetarnos", ha subrayado en una entrevista en TVE, en la que ha asegurado que Sánchez no le comentó nada en su conversación telefónica de ayer sobre la posibilidad de cederles ministerios de perfil técnico.

Para Iglesias, "no es serio" hacer ese tipo de propuestas a través de los medios de comunicación y, además, al plantear ministerios técnicos "parece que está diciendo que para estar en el Consejo de Ministros no hay que ser de Podemos o no haberse presentado a las elecciones".

Ha añadido que técnicos tiene que haber en todos los ministerios, pero ha recalcado que en democracia gobierna quien se presenta a las elecciones, y le ha recriminado a Sánchez que quiera tener "el poder a toda costa", como demuestra, a su juicio, que lo primero que hizo tras las elecciones fuera llamar al PP y Cs.

No obstante, ha mantenido su disposición a negociar un gobierno de coalición con el PSOE, para lo que, según ha dicho, Unidas Podemos tiene preparado los equipos desde hace dos meses, pero para "hacerlo en serio".

"La gente está cansada del márketing y el postureo y quiere que nos sentemos a hablar y eso implica todo, sin vetos ni exclusiones", ha incidido.

El secretario general de Podemos ha exigido así una "negociación integral", que incluya programas, presupuestos y equipos, porque "si eso lo separas, los papeles se los lleva el viento" y "hay que apostar por las garantías".

Iglesias se ha mostrado convencido de Sánchez acabará entendiendo estos planteamientos y, por tanto, revisará su posición y "no cometerá la irresponsabilidad de llevar a España a las elecciones solo por tener todos los sillones".

"Va a tardar, habrá tensión, titulares tremendos y a última hora, noticia, pero al final se va a imponer el sentido común", ha afirmado Iglesias, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha prometido "lealtad y disciplina" a Sánchez si finalmente hay acuerdo para un gobierno de coalición.