Iglesias: Torra "me planteó que no es el momento de vías unilaterales"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado hoy que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le planteó que "no es el momento de vías unilaterales", y ha avanzado que al primer dirigente soberanista en prisión al que visitará será Jordi Cuixart por ser un "interlocutor privilegiado".

En declaraciones a RAC1, Iglesias ha concretado así el contenido de la reunión que mantuvo ayer con Torra en el Palau de la Generalitat, de la que después informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha explicado.

Durante el encuentro en Palau, ha relatado Iglesias, el presidente catalán le planteó que "no se daban las condiciones para la vía unilateral ni un planteamiento como el del 1-O": "Tiene claro que no es el momento de vías unilaterales, aunque no renuncie al referéndum de autodeterminación", ha precisado.

Además, Iglesias constató en esta reunión que la "voluntad" de diálogo de Torra con el Estado y con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez es "clara".

El líder de Podemos, en este contexto, ha subrayado que no se puede vetar ningún tema político de la mesa de diálogo, incluido el referéndum de autodeterminación que, ha recordado Iglesias, su partido también defiende para que Cataluña pueda decidir "su relación jurídica con el Estado", si bien la formación morada es contraria a la independencia.

Por otro lado, Iglesias ha explicado que ya tiene fecha para iniciar la visita a los líderes independentistas en prisión, aunque no ha querido desvelar el día, aunque será "muy pronto".

Ha precisado que comenzará estas visitas con Jordi Cuixart porque el líder de Òmnium "representa algo muy especial" al estar vinculado a la sociedad civil pero no a los partidos, lo que le otorga a su juicio una "autoridad especial": Jordi Cuixart es un "interlocutor privilegiado", ha añadido.

Iglesias ha asegurado que desearía que los dirigentes soberanistas no estuviesen en prisión -es una "vergüenza", ha dicho-, y cree que un posible acercamiento a cárceles catalanas, aunque no es "suficiente", puede "ayudar a la distensión".