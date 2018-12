Iglesias anima a sus bases a votar en las primarias y no "bajar los brazos"

A falta de unas horas para que esta medianoche concluya la votación telemática en Podemos para elegir a sus candidatos a las elecciones generales, el líder del partido, Pablo Iglesias, ha grabado un mensaje a sus militantes para pedirles que participen y que "no bajen los brazos" ante los retos de 2019.

Iglesias ha aprovechado su último día en el Congreso antes de disfrutar de su permiso de paternidad durante los próximos tres meses para enviar un mensaje a los inscritos de Podemos, que ha difundido en las redes sociales.

En el vídeo explica que le hace mucha "ilusión" y le "apetece muchísimo" poder estar con sus hijos en los próximos meses que le corresponden de permiso, en los que se reincorporará al trabajo su compañera, Irene Montero.

Pero también pide a sus militantes que participen en las primarias, a las que concurre como único candidato a la Moncloa con una lista al Congreso y al Senado en la que se ha rodeado de sus colaboradores más cercanos.

"Os necesitamos muy fuertes, algunos van a querer que bajéis los brazos y no los podéis bajar porque 2019 va a ser un año fundamental para afianzar lo conseguido y para conquistar mas cosas", asegura el líder de Podemos.

Iglesias advierte en el vídeo de que "muchos van a tratar de repetir que viene la derecha y la extrema derecha y que no se puede conseguir nada y al final todo va a seguir igual", y ante eso emplaza a los inscritos de Podemos ha recordar lo que han conseguido en los últimos cinco años.

Recuerda la moción de censura contra el PP, la gestión de los gobiernos de los llamados "ayuntamientos del cambio" y la normalización de las primarias, incluso en otros partidos.

En ese contexto, Iglesias pide a sus bases que "en estas navidades" reflexionen sobre la importancia del año que viene, en el que se celebrarán elecciones municipales, autonómicas y europeas y "puede que también elecciones generales", ante las que tienen que "estar preparados".

"Por eso es tan importante que participes, pero sobre todo necesitamos que tú, que has sido la clave para que en todos estos años hayan sido posibles algunos cambios, sigas atenta y atento y con toda las ganas de cambiar las cosas", afirma tras alertar de que en unos "tiempos complicados" los "más reaccionarios" tratan de imponer el "cuñadismo" y es importante estar "muy fuertes" para hacerles frente.

A lo que añade: "Porque a veces parece que Podemos es Pablo, es Irene, es Ione, es Echenique, Es Rafa, es Gloria, es Íñigo, es Busty, es Teresa; y Podemos es todo eso pero es mucho más, sobre todo es gente anónima como tú que sois los que sois capaces después de dar la pelea en los sitios más difíciles".

"Todavía queda muchísimo por hacer y todo eso que queda por hacer lo vamos a conseguir si gente como tu no baja los brazos", enfatiza antes de pedir a los inscritos su apoyo para él y su equipo 'Sí se puede'.

En las primarias que concluyen esta medianoche Iglesias no tiene ningún rival que compita con él por ser candidato a La Moncloa, y su lista para el Congreso y el Senado se enfrenta con otras dos que en principio no representan gran competencia, ya que las dos principales corrientes criticas (Anticapitalistas y "errejonistas") se han quedado al margen al considerar que no era el momento de convocarlas.