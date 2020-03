Iglesias dice que habrá que aprobar más medidas para "no dejar a nadie atrás"

El vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha defendido este jueves que el paquete de medidas aprobado esta semana "no es un punto y final" y ha dicho que es "necesario" que el Ejecutivo haga "más cosas" para "no dejar a nadie atrás" cuando le han preguntado por el pago del alquiler.

"Tendremos que seguir dando pasos adelante y ya les transmito el compromiso de este Gobierno y del presidente del Gobierno para no dejar a nadie atrás", ha asegurado Iglesias durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que ha dicho que habrá que aprobar más medidas en los próximos días.

Preguntado sobre si se aplicarán moratorias para impedir los desahucios por impago del alquiler, Iglesias ha reivindicado que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución y ha dicho que el Ejecutivo buscará "fórmulas" para que se cumpla.

"Este Gobierno es perfectamente consciente de que hay mucha gente que se puede ver en la situación de no poder pagar el alquiler", ha admitido Iglesias.

Según el vicepresidente, el Gobierno "tiene que responder a la necesidad de cualquier persona que se vea en una situación de vulnerabilidad" y por eso se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo tendrá que adoptar nuevas medidas para proteger a los más vulnerables.

"No se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco en lo económico y en lo social", ha indicado Iglesias, que pide aprender de los errores de la crisis de 2008.

En referencia al debate interno que supusieron las medidas económicas adoptadas en el Consejo de Ministros de este martes, que incluían la moratoria en el pago de las hipotecas, ha dicho: "No hemos terminado, hemos comenzado y habrá que hacer más cosas. ¿Eso implicará debatir? Por supuesto, pero un Gobierno que no debate no es un Gobierno".