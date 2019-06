Iglesias dice que la coalición "está mucho más cerca", aunque después de una primera investidura fallida

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este miércoles que un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos "está mucho más cerca de lo que podría parecer", y ha apuntado que "aunque haya que esperar dos meses y medio", están cerca de que ese acuerdo de gobierno, con Podemos en el Consejo de Ministros, se produzca.

En un encuentro con plataformas y asociaciones sociales en el Congreso, Iglesias abría así la posibilidad de que en el primer pleno de investidura de Sánchez, que se prevé para julio, no haya acuerdo entre ambas fuerzas. Es su primera declaración pública tras la reunión mantenida este martes en La Moncloa con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que tras una hora acabó en fracaso y con las posturas enrocadas.

"La razón por la que planteamos un apoyo integral de un Gobierno de coalición es porque sabemos que es la única garantía de que los servicios públicos se protejan en España", ha explicado, para apuntar que "los papeles aguantan promesas preciosas pero después no se cumplen" por lo que no se conformarán con un acuerdo programático. "Fiarse de la palabra de un político es lo más imprudente que se puede hacer en la vida", ha añadido.

EL BRAZO A TORCER, EL DE RIVERA

Iglesias ha vuelto ha recordar que el PSOE tiene dos opciones sobre la mesa, por un lado buscar un acuerdo con Ciudadanos para que apoye la investidura, "que le doblen el brazo a Rivera", o la posibilidad de un gobierno de coalición con Unidas Podemos. En este punto ha señalado que ese gobierno está más cerca de lo que podría parecer porque "la política está dominada por correlaciones" de fuerzas y los 'morados' no dudan de cuál es la función de sus 3,7 millones de votos y de sus 42 diputados.

"Estamos ante una oportunidad histórica de revertir la dinámica --de recortes-- porque estamos en una negociación de gobierno", ha señalado para luego decir que ellos no están para creer mentiras o promesas.

"Nosotros no estamos para creer mentiras, nosotros no estamos para creer promesas, nosotros solamente nos vamos a mover a partir de las garantías, y si no le doblan el brazo a Rivera tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros", ha enfatizado.

ELEMENTO REVELADOR: LA PREOCUPACIÓN DE ALGUNOS

Para Iglesias, hay un elemento revelador "de lo cerca" que están de ese gobierno de coalición "a pesar de que haya que esperar dos meses y medio", y es la preocupación de algunos: "no habría la campaña mediática que se está haciendo si no hubiera posibilidad real y efectiva de que finalmente nos vamos poner de acuerdo", ha dicho.

Por eso, ha pedido a los que esperan ese acuerdo que tengan "confianza y paciencia" porque la formación 'morada' tiene claro para lo que están en política y no creerán en promesas. Además, como ya hiciera en anteriores declaraciones, ha recordado que la palabra final sobre la posición de Podemos para la investidura de Sánchez la tendrán los inscritos del partido.

El diputado de Equo, Juantxo López de Uralde, en otra intervención en el Congreso se ha referido este miércoles a la reunión de ayer entre ambos líderes, apuntando que lamentablemente "a día de hoy parece que el proceso no avanza y está estancado".

Ha advertido además que "sería una irresponsabilidad del PSOE no buscar el acuerdo con Unidas Podemos y le ha conminado a no echar balones fuera y que asuma el gobierno conjunto. "Sería una irresponsabilidad dejar pasar este momento político e ir a elecciones", explica.