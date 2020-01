Iglesias critica que se "cuestione la idoneidad" de Irene Montero para ser ministra por el hecho de ser su pareja

En una entrevista de Antena 3, recogida por Europa Press, el líder de Podemos ha explicado que tiene "la sensación" de que estas críticas solo van dirigidas hacia mujeres y no a los hombres. "Tengo la sensación de que esto opera con las mujeres, no con los hombres. A mí no me han cuestionado mi posición política ni me han dicho que no puedo estar en el Gobierno por ser pareja de Irene Montero. Sin embargo, a ella sí", ha asegurado.

En este sentido, Iglesias ha reafirmado la necesidad de un Ministerio de Igualdad ante dichas críticas y ha asegurado que la coincidencia de parejas en lugares de trabajos y en órganos de dirección es "habitual" en otras empresas e incluso en otros partidos políticos. "Hay que normalizarlo, porque lo grave es que se cuestione la idoneidad de una mujer por ser pareja de no se quién", ha insistido.