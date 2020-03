Iglesias defiende que haya debate en el Gobierno y anticipa que habrá más cuando se aborden nuevas medidas

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en Moncloa, al ser preguntado por las discrepancias que se han producido a lo largo de los últimos días en el seno del Consejo de Ministros sobre el alcance que debían tener las medidas a adoptar para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus.

Tras señalar que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, Iglesias ha defendido que es normal que el Gobierno debata, "y más en una situación como esta". Por ello, ha avanzado que con próximas medidas que se pongan sobre la mesa para afrontar la pandemia, se producirán nuevos debates.

"UN GOBIERNO QUE NO DEBATE NO ES UN GOBIERNO"

"No hemos terminado, solo hemos comenzado, y habrá que hacer más cosas. Eso implicará debatir, por supuesto, pero un Gobierno que no debate no es un Gobierno", ha sentenciado Iglesias, en la que ha sido su primera comparecencia en Moncloa desde que es vicepresidente, y que tenía como objetivo explicar cómo se va a encargar de coordinar los servicios sociales de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19.

Sobre las discrepancias e intensas deliberaciones que se produjeron en los últimos Consejos de Ministros para sacar adelante ese paquete económico y social de medidas, Iglesias ha asegurado que tras zanjarse el debate y definirse lo que iban a aprobar, "todos los vicepresidentes y ministros" se han hecho "corresponsables" de las decisiones que se han tomado.

"Nuestro país merece un Gobierno que trabaje conjuntamente con todas las administraciones de nuestro país y que invite a trabajar a todas las formaciones políticas. Y claro que en el Consejo de Ministros seguiremos debatiendo, es nuestra obligación. Y una vez se ha producido ese debate, todos los ministros salimos con toda la fuerza a sacar adelante las medidas", ha apostillado.