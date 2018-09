Iglesias defiende a Sánchez ante las críticas por el acceso a su tesis

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha salido hoy en defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las críticas por el acceso restringido a su tesis doctoral de la Universidad Camilo José Cela.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Iglesias asegura que es "legítimo" que una tesis solo se pueda consultar "in situ" y sacar un libro después a partir de ella, como pasa con la de Sánchez, aunque sin mencionar en ningún momento este trabajo doctoral del presidente.

A su juicio, "no se puede comparar eso con trabajos que parece que no existen porque no se pueden consultar", según el tuit que termina con la etiqueta #Enseñatutesis.

Por su parte, Iglesias deja claro ya al inicio de este mensaje en Twitter que su tesis doctoral está accesible en internet, antes de defender la legitimidad de que otras no lo sean.