Iglesias: "El domingo puede pasar cualquier cosa"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy que la coalición Adelante Andalucía está "muy cerca" de ganar las elecciones andaluzas del domingo 2 de diciembre y que "puede pasar cualquier cosa", y ha alentado a los andaluces a que "llenen de ilusión" las urnas.

En un mitin celebrado ante más de tres mil personas en el Auditorio de Torremolinos (Málaga), según los organizadores, Iglesias ha destacado que la candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, coordinadora andaluza de Podemos, y Antonio Maíllo, de IU, han demostrado "altura política" con la nueva coalición que han creado.

"Los ojos de los andaluces vuelven a brillar y algunos se ponen muy nerviosos", ha manifestado Iglesias, que ha pedido que "se vuelva a hacer historia" y se lance "un mensaje de fraternidad y justicia social".

Iglesias, Rodríguez y el líder de IU, Alberto Garzón, fueron recibidos con gritos como "¡Sí se puede!", "El pueblo, unido, jamás será vencido", "Que viva la lucha de la clase obrera" y "España, mañana, será republicana", ante lo que el líder de Podemos ha dicho que el día 6 "se lo vamos a decir al jefe de Estado".

Al principio del mitin, Iglesias se ha bajado del escenario y ha abrazado al malagueño Antonio Romero, histórico de IU, y ha agradecido al también líder histórico de IU Julio Anguita que haya mantenido la "dignidad".

Junto a ello, el líder de Podemos ha hecho un agradecimiento "solemne de memoria y justicia" a los familiares de Manuel García Caparrós, militante malagueño de Comisiones Obreras que fue asesinado durante una manifestación de la autonomía andaluza en 1977.

Iglesias ha calificado de "falta de respeto" que el resto de candidatos hayan hablado de Cataluña durante la campaña electoral en Andalucía, y ha manifestado que "no quieren hablar" de la comunidad autónoma porque -según ha añadido- "los cambios que se produjeran en España se iban a producir sin tener en cuenta a Andalucía".

"No va a haber cambio político en España si Andalucía no avanza", ha apuntado Iglesias, que ha subrayado que "si Andalucía no avanza, no habrá derechos para nadie".

En este sentido, ha mostrado su preocupación por la emergencia de la extrema derecha en Europa, y ha destacado que las mujeres y Andalucía son "dos recetas" que ayudarán a parar "el monstruo del fascismo".

Por ello, ha pedido a Andalucía que "se empodere" y lance el mensaje de que "se puede construir una Europa diferente contra el fascismo", y ha apuntado que esta idea se podrá mandar el domingo en las urnas.

Iglesias ha asegurado que a Susana Díaz "le gustaría están en la Moncloa gobernando con Ciudadanos", porque -ha añadido- "Andalucía era para ella un trampolín, pero el plan le salió mal".

El líder de Podemos ha dicho que "hay cada vez más gente que se ha dado cuenta de para quién Andalucía es una prioridad y para quién no", y ha explicado que "la clave fundamental" para conseguir unos presupuestos que ayuden a Andalucía está en el domingo.

"El resultado del domingo tiene que ver con la voz de un pueblo de una Andalucía que avance y que diga justicia social y democracia, porque con Andalucía en pie podemos construir una españa con dignidad", ha finalizado.