Iglesias emplaza a Sánchez a no meter miedo a los catalanes y cambiar el tono

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha emplazado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no "meter miedo" a los catalanes y a "convencer" porque considera que, "si cambian ciertos tonos y estilos", podrá afrontarse un diálogo para encontrar un acuerdo político en Cataluña.

En su segunda intervención durante la comparecencia de Sánchez en el pleno para informar sobre el Consejo Europeo y la venta de armas a Arabia Saudí, Iglesias ha afirmado que no es "sensato" decir a los catalanes que ejercer su derecho a decidir provocará una situación económica "desastrosa".

Se refería a la petición que ha hecho el presidente a los catalanes al pedirles que tomen nota de los errores del "brexit".

A juicio de Iglesias, el problema nunca puede ser la democracia ni que los ciudadanos británicos, ni los catalanes, puedan votar.

Iglesias ha arremetido también contra el Gobierno y el PSOE por seguir defendiendo la "impunidad" de la monarquía y sus relaciones con Arabia Saudí y ha dicho que le provoca "vergüenza" la fotografía de Felipe VI y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, que el portavoz de ERC, Joan Tardá, ha exhibido hoy en la tribuna.

"Para defender la corrupción ya están PP y Cs", ha exclamado el líder de Podemos, tras asegurar que "quizá" anteriormente la monarquía sirvió para frenar un golpe de Estado, pero en 2018 hace falta "tolerancia cero" con la corrupción.

El otro reproche del líder de Podemos a Sánchez ha sido por las palabras del jefe del Ejecutivo al recordar que Iglesias dijo comprender la posición del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, respecto a los contratos con Arabia Saudí y que tuviera que situarse en la defensa de los trabajadores de los astilleros.

"Kichi no ha dejado de proponer alternativas industriales para los trabajadores. ¡No nos escondamos detrás de los alcaldes! Nosotros podemos hacer cosas que los alcaldes no pueden, como apostar por una política industrial que dé una alternativa a los trabajadores. Se puede defender a los trabajadores y al mismo tiempo no tener que vender armas a Arabia Saudí", ha enfatizado.

El secretario general de Podemos ha aprovechado además para pedir al presidente del Gobierno que concrete ya varias de las propuestas que acordaron en el marco de la negociación presupuestaria, que pueden ayudar a que España asuma liderazgo en la política europea.

Le ha pedido acelerar la firma del tratado de no proliferación de armas nucleares, el reconocimiento del Estado Palestino y el fin de las devoluciones en caliente, que ha calificado de "ilegales y atentado contra la dignidad humana".

Ha insistido en que en materia de seguridad, "España tiene que representar una alternativa a la Europa de Salvini, y eso implica construir un frente antifascista que se traduzca en políticas sociales".

Y en ese momento, se ha permitido salirse del guión del pleno para pedir al Gobierno que no permita que los restos del dictador Francisco Franco sean trasladados a la Catedral de la Almudena tras ser exhumados. "Hagamos lo que haya que hacer para evitar que los restos de un dictador estén en el centro de Madrid", ha reclamado.

Al margen de sus peticiones al Gobierno, Iglesias ha comenzado su réplica dirigiéndose al líder del PP, Pablo Casado.

Ha citado las palabras de José María Aznar cuando anunció que había "autorizado contactos con el MLNV (movimiento de liberación nacional vasco). "Aznar envió a representantes del Gobierno a negociar con ETA: la próxima vez que le vea y haga un acto con él, le pregunta con tal".

Si Sánchez ha recordado que José María Aznar afirmó que hablaba catalán en la intimidad, Iglesias le ha recomendado a Casado "no que hable, sino que escuche más catalán en la intimidad".

Por último, le ha reprochado la falta de "escrúpulos" de la derecha" al abordar la situación de Venezuela y le ha aconsejado escuchar más al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que está trabajando por el diálogo y "menos a Felipe González, que hace actos públicos con José María Aznar".