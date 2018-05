Iglesias no entiende el enfado de Cs con el PP si le mantiene en el Gobierno

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado hoy su incomprensión ante el "enfado" de Ciudadanos con el Gobierno porque a pesar de que retira su apoyo al Ejecutivo en la aplicación del 155 en Cataluña sigue manteniendo al PP en el Gobierno.

En declaraciones a La Sexta, Iglesias ha calificado de "un poco extraña la bronca" de Cs con el PP, porque cuando el partido de Albert Rivera plantea que va a retirar su apoyo al Gobierno es "lo menos creíble del mundo".

Ha recordado que "los corruptos van a seguir gobernando en Madrid gracias a Ciudadanos" porque va a apoyar a Ángel Garrido, que fue asesor de Cristina Cifuentes, como próximo presidente de la comunidad.

"Rivera puede decir que se enfada mucho y no respira. Pero eso no se va a traducir en que sus diputados en la Comunidad de Madrid no apoyen a Garrido o en que no den su apoyo a los presupuestos", ha subrayado Iglesias.