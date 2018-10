Iglesias exige a Sánchez que rompa con A.Saudí y asuma el coste del contrato

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que revoque los contratos con Arabia Saudí, que busque un comprador alternativo para las fragatas y asegure la carga de trabajo en los astilleros de Cádiz, o si no lo encuentra, que el Ejecutivo asuma el coste.

"Sólo hay una respuesta, un monosílabo, ¡hay que dejar de vender armas ya!", ha dicho Iglesias en el pleno del Congreso después de que Sánchez haya justificado la venta de armas a Arabia Saudí en la defensa del trabajo de sectores estratégicos en España en zonas azotadas por el desempleo, como Cádiz.

El secretario general de Podemos ha asegurado que el respeto de los derechos humanos y la ley española e internacional obligan a España a dejar de vender armas a Arabia Saudí, y ha emplazado al Gobierno a rectificar y a apostar por una política industrial seria en los astilleros de Cádiz sin incumplir la legislación.

Y no comparte que haya que elegir entre empleo y derechos humanos: "En el fondo está de acuerdo conmigo en que no debemos vender armas a Arabia Saudí y hay que revocar los contratos, pero está recibiendo enormes presiones. No haga como el PP y rectifique", le ha pedido a Sánchez.

"Algunos dicen que si tiene que pagar alguien, paguen los gaditanos. Nosotros decimos que si hay que pagar factura, la pagamos todos", ha enfatizado al pedir a Sánchez que apueste por el sector industrial en los astilleros sin incumplir la normativa internacional que prohíbe vender armamento a países que violan los derechos humanos en conflictos bélicos, como Arabia Saudí en Yemen.

A esto se ha sumado "la desaparición, tortura y descuartizamiento" del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de este país en Estambul, lo que para Iglesias sólo confirma y agrava la violación de los derechos humanos.

Por eso, cree que es imprescindible revocar los contratos firmados por el Gobierno español con este país y al tiempo demostrar que España, que es la cuarta economía de la zona euro, puede asegurar la carga de trabajo en los astilleros de Cádiz.

Tras criticar las relaciones de la Monarquía con Arabia Saudí, Iglesias también ha reprochado al Ejecutivo que utilice "eufemismos" para explicar que España ha vendido 400 bombas a Arabia Saudí.

"Llamemos a las cosas por su nombre, todos sabemos que las bombas matan civiles", ha recalcado en alusión a las explicaciones dadas por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.

El líder de Podemos cree que Sánchez debe reflexionar también sobre el papel internacional que quiere jugar España, y ha emplazado al Gobierno a alejarse del "estilo de política exterior del PP", que ha resumido en la "foto de la Azores" o la perdida de influencia en América Latina.

Así, ha aprovechado para dejar claras sus discrepancias con el líder del PP, Pablo Casado, que -ha recordado- ayer afirmaba que la época más brillante de España fue la de José María Aznar.

"Creo que la pobre gente de Vox va a tener que terminar cantando el Cara al Sol para diferenciarse un poco de ustedes, se lo están poniendo muy difícil", le ha dicho Iglesias a Casado, a quien ha dedicado las primeras palabras de su intervención.

La única alusión al conflicto catalán en el discurso del líder de Podemos ha sido para responder a las reflexiones lanzadas por Sánchez, quien ha llamado a los partidos a "tomar nota" y "aprender" de los errores que han llevado al "brexit" en Reino Unido para afrontar la situación de Cataluña.

Iglesias no está de acuerdo en que los partidos tengan que "aparcar sus diferencias" porque cree que desde la diferencia se puede "convivir" y "seguir viviendo juntos" si todos los partidos se escuchan.

"No excluya la opinión de nadie, que nadie tenga que aparcar diferencia y seamos capaces de llegar a acuerdos", le ha aconsejado al presidente.

El líder de Podemos ha terminado con otro consejo para el jefe del Ejecutivo.

Considera que España tiene un perfil "demasiado bajo" en el ámbito internacional y europeo, a lo que pide poner soluciones con "un poco más de valentía" para poder ser una referencia internacional en la defensa de los derechos humanos y una referencia europea para plantar barreras al avance del fascismo.