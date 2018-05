Iglesias cree que una moción fallida situaría a Sánchez fuera de la política

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado hoy que si la moción de censura del PSOE resulta fallida "sería un fracaso estrepitoso" para Pedro Sánchez, que le situaría "fuera de la política, y ha garantizado el apoyo de la formación morada incluso si es para "ir a elecciones".

"No imagino mayor fracaso, creo que no contempla esa posibilidad" y "creo que le situaría fuera de la política", ha dicho Iglesias en una entrevista en Radiocable sobre la posibilidad de que la moción de censura no salga adelante.

El secretario general de Podemos ha ratificado que no pondrá condiciones a Sánchez para apoyar la moción de censura y que sus votos ya los tiene, pero ha recordado al líder del PSOE que "de momento no ha buscado ninguna alianza" y que tendrá que hacerlo si quiere gobernar con sólo 84 diputados.

Iglesias, que envió un mensaje a Sánchez el día que anunció la moción de censura, no ha mantenido aún ningún contacto con el líder del PSOE, Pero ha insistido en que tendrá que buscar diálogo y hablar con muchas fuerzas políticas, incluidos los independentistas.

No obstante, sospecha que Sánchez puede estar barajando la opción de "entregarse otra vez a Ciudadanos", y aún en ese caso confirma el apoyo de Podemos "sin condiciones".

Podemos preferiría que se conformará un Gobierno para los próximos dos años con un programa de regeneración y rescate social, pero si PSOE y Cs acuerdan convocar elecciones de forma inmediata, no se va a oponer. "Si quiere elecciones, elecciones", ha dicho Iglesias.