Iglesias llama a salir a la calle por la "humillación" del TS sobre hipotecas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado a los ciudadanos a salir a la calle el sábado a protestar tras la "humillación" que supone la decisión del Tribunal Supremo (TS) de que los clientes asuman el impuesto de las hipotecas, y después -ha dicho- habrá que legislar para evitar abusos y defender la democracia.

En una entrevista en la Cadena Ser, Iglesias ha insistido en que lo primero que toca es movilizarse y tras ello que los grupos parlamentarios se planteen legislar no solo en defensa de los usuarios frente a la banca, sino en defensa de "la dignidad democrática".

Para Iglesias, lo ocurrido es "vergonzoso" y "gravísimo".

"La banca no puede estar por encima de la democracia, algunos jueces del Supremo no pueden estar por encima del Derecho, no pueden estar por encima de la ley y convertirse en servidores de la banca. Esto ha generado muchísima indignación y creo que el sábado vamos a ver a millares de ciudadanos defender España porque esto sí es defender España mas allá de las banderas", ha afirmado.

El secretario general de Podemos ha criticado que "una vez más la ley en España no sea igual para todos" y que parezca que "la banca está por encima de la ley", lo que considera "una de las mayores humillaciones imaginables a nuestra democracia".

Cree que la primera respuesta debe ser "la movilización ciudadana y cívica" y de ahí la concentración que Unidos Podemos ha convocado este sábado ante el Tribunal Supremo.

Iglesias ha recordado que fue la movilización la que hizo que los pensionistas lograran actualizar las pensiones con el IPC o que saliera adelante la moción de censura y ahora defiende que "los españoles tienen que "volver a salir a la calle para defender su democracia".

Y ha criticado además que el TS resolviera archivar "en tiempo récord" la querella presentada por Podemos contra el presidente de la Sala Tercera, Luis Díez-Picazo, en la que reclamaban el registro de llamadas del magistrado para comprobar si recibió presiones de los banqueros que motivaron su decisión de convocar el pleno.