Iglesias pide no poner el foco en juez del voto particular sino en el fallo

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sostenido hoy que lo "escandaloso" de la sentencia contra La Manada es el fallo, que dicta que no hubo intimidación ni violencia, y ha llamado a "no apartar el foco" de eso, para ponerlo sobre el magistrado autor del voto particular favorable a la absolución de los cinco acusados.

"Creo que es fundamental no apartar el foco del elemento fundamental. Nosotros no vamos a entrar en ningún cambio de foco", ha dicho Iglesias, tras señalar que "hay algunos que quieren poner el foco en la dureza del Código Penal", en alusión al PP, "o en determinados jueces", en referencia al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al PSOE.

Iglesias, que ha participado en la concentración de los trabajadores del Teatro de La Zarzuela coincidiendo con las movilizaciones del Primero de Mayo, ha opinado que lo que dice el voto particular del magistrado Ricardo Javier González es una "indignidad impropia de la democracia española", pero ha insistido en que en Podemos tienen "muy claro cuál es el foco".

En ese sentido, ha defendido que "hace falta una judicatura comprometida con una perspectiva de género y con la defensa de los derechos de las mujeres" y ha hecho hincapié en que el fallo es una "vergüenza", porque "parece que se dijera a las mujeres que si no se juegan la vida no las están violando".

A su juicio, ese es el "elemento fundamental que ha indignado al conjunto de ciudadanos españoles" y lo que "coloca a las mujeres en una situación de indefensión".

Sobre el respaldo del PSOE al ministro Catalá en sus afirmaciones sobre que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber actuado contra el magistrado Ricardo Javier González, ha recordado que Catalá está "reprobado varias veces" y que se han "escuchado conversaciones al teléfono de Catalá decidiendo qué jueces y fiscales había que poner para proteger a presuntos delincuentes y corruptos del PP".

"Catalá tendría que haber dimitido hace mucho tiempo; si el PSOE le apoya, pregúntenles a ellos", ha emplazado.