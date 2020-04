Iglesias plantea que los pactos de reconstrucción sirvan para blindar los servicios públicos

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha planteado este jueves que los pactos de reconstrucción que promueve el Ejecutivo en todos los niveles del Estado sirvan para blindar los servicios públicos en España. planteado por el presidente, Pedro Sánchez. "Independientemente del partido y de la lengua materna que se tenga, todos tenemos claro que queremos una Sanidad Pública y fuerte que nos proteja cuando nuestro padre o nuestra madre se juega la vida en una UCI".

Así lo ha expuesto Iglesias en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para informar sobre las condiciones en las que los menores de 14 años podrán salir de casa de forma temporal a partir del domingo.

El líder de Unidas Podemos ha defendido desde el primer momento el planteamiento de reproducir una suerte de Pactos de la Moncloa, transversales y más allá de los partidos, para la tarea de reconstrucción económica y social que habrá que emprender cuando pase la crisis sanitaria provocada por la extensión de la COVID-19.

A preguntas de los periodistas, Iglesias ha recogido las palabras de Sánchez en el largo debate parlamentario del miércoles. "El presidente dejó claro que hay un consenso en torno a la protección de la Sanidad Publica. Independientemente del partido al que vote cada uno, todo el mundo tiene claro que no puede ser que los trabajadores sanitarios, médicos, enfermeros y personal de limpieza, trabajen en condiciones de precariedad. Y que no puede ser que la Sanidad no tenga todos los recursos que necesite para ofrecer un servicio público que se ha rebelado como el elemento que más une a los ciudadanos, independientemente de dónde vivan".

Iglesias ha apuntado que "la defensa de la Sanidad Pública y de sus trabajadores va a ser un eje de trabajo" de los pactos de reconstrucción que tendrán en el Congreso la fórmula de una comisión parlamentaria, tal y como pactaron Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, el pasado lunes. "Cuando tienes el virus, no te preguntan a qué partido votas o dónde has nacido", ha añadido.

El vicepresidente de Asuntos Sociales ha hecho extensible estas palabras al resto de servicios públicos. "Ese consenso de defensa de lo público va a ser un eje en los pactos de reconstrucción en los que el Gobierno ha invitado no solo a todas las fuerzas políticas, sino también a los sindicatos, a la sociedad civil, a los empresarios, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos", ha explicado.

Iglesias ha sostenido que esta posición no es única de su partido ni del Gobierno. "Cuando planteamos los acuerdos de reconstrucción, un nuevo New Deal, lo hacemos desde el convencimiento de que hay consensos transversales que van más allá de las ideas de cada uno. Entiendo que la gente que ha votado al PP cree que hay que reforzar la Sanidad Pública. Y entienden que hay que reforzar la industria del país y que las deslocalizaciones nos han colocado en una situación vulnerable como Estado", ha añadido, en referencia a la capacidad industrial para fabricar elementos como los respiradores, las mascarillas o los equipos de protección individual que utiliza el personal sanitario.

El líder de Unidas Podemos ha planteado que lo público será ahora la solución a la grave crisis económica que ya afecta a todo el mundo. "La gente, haya votado al PP o a ERC, entiende que en estas circunstancias hay que proteger a la ciudadanía, que no hay que dejar a nadie atrás y que el Ingreso Mínimo Vital es necesario para proteger la dignidad de las familias, pero también la capacidad de facturación de autónomos y empresas que necesitan que el consumo se mantenga para que la recuperación sea más rápida".

Pablo Iglesias, también ha respondido a quienes, desde Catalunya y Euskadi, reprochan al Gobierno un supuesto afán recentralizador a cuenta de la crisis de la COVID.19. Siguiendo con el ejemplo de la sanidad, el vicepresidente ha defendido que "no importa que te atiendan en catalán, gallego o castellano, ni la administración de quien dependa". "Importa que esos trabajadores y trabajadoras tengan los mejores recursos públicos y salarios. Eso es un consenso transversal. Por eso este gobierno tenderá la mano a todo el mundo", ha apuntado.

El miércoles, en el Congreso, Iglesias ya respondió en términos similares a una interpelación de EH Bildu. Primero, negó que los pactos de reconstrucción tengan un "afán recentralizador" y alabó la coordinación entre administraciones.

Iglesias ha encontrado en la Constitución de 1978, que tanto ha criticado Podemos desde su fundación, el refugio normativo para promover esa defensa de lo público que sí mantiene su partido en su programa. Y también un escudo contra el auge de la extrema derecha de Vox. E intenta convencer a sus potenciales aliados de sus bondades en este momento histórico. "Esa Constitución fue la expresión en su momento de una correlación de fuerzas, y cuando se hace política hay que respetar la correlación de fuerzas", recordaba a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. "La organización de las clases trabajadoras fue fundamental para que esa Constitución incluyera derechos sociales. Esa Constitución tiene elementos que nos unen a todos los que tenemos un interés general por un bien común" añadía.

"Cuando tendemos la mano a los grupos de la oposición, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, o a los sindicatos, somos perfectamente conscientes de que todo el mundo tiene que arrimar el hombro y el Gobierno escuchar lo que dice todo el mundo. Solo desde la humildad podemos avanzar juntos para volver a una situación de normalidad", ha concluido este jueves.

Casado, por su parte, ha rechazado sumar a esos acuerdos de reconstrucción a las comunidades y ayuntamientos.