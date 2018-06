Iglesias recaba apoyos para reformar Código Penal en casos como La Manada

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado hoy que recabará apoyos parlamentarios para reformar el Código Penal para que no ocurran casos como el de La Manada.

En declaraciones a los periodistas antes de clausurar una jornada de Podemos en Castilla y León, Pablo Iglesias ha considerado "una vergüenza" que los integrantes de La Manada puedan quedar en libertad.

Por ello, ha insistido en que es preciso reformar el Código Penal para garantizar que en los casos en los que se juzgan las agresiones sexuales "solo si hay un sí explícito, hay consentimiento".

"Si no hay un sí explícito es no", ha insistido Pablo Iglesias, que ha añadido que "no tiene sentido" que en el Código Penal haya diferenciación entre abuso y agresión sexual.

Además de recabar apoyos parlamentarios para reformar el Código Penal, Pablo Iglesias ha pedido que se forme a los jueces para paliar la violencia contra la mujer y evitar casos como el de La Manada.