Iglesias apela a la responsabilidad institucional de Sánchez y Torra porque nadie entiende que no hablen

"Esto no va de que se caigan bien, sino de responsabilidad institucional, debe haber coordinación entre los dos gobiernos y es una tomadura de pelo que veamos que Sánchez y Torra no quieran hablar", ha indicado el candidato a la Presidencia de Unidas Podemos en declaraciones a la Cadena Ser.

Así, apela a la responsabilidad a ambos Ejecutivos porque señala que lo que ocurre en Cataluña es "grave" no solo en términos históricos sino en lo referente al orden público. En este punto, Iglesias ha cargado de nuevo, como ya hiciera la semana pasada, contra el president catalán, del que ha dicho que "lo está haciendo peor imposible" y al que asegura que ya pocos independentistas "aguantan".

No obstante, el líder morado también ha criticado la actitud de Sánchez de no responder a las llamadas de Torra, y ha ejemplificado que si a él le contactara el presidente, acudiría. "Me venga mejor o peor, aunque entienda que puede no proceder que nos veamos, tengo que responder a la llamada y estar allí donde me cite", ha añadido, apuntando que "esto no puede ir de estados de ánimo".

