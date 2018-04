Iglesias ve "ridículo" que un político infle su currículum

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado hoy "ridículo" que un político infle su currículum con estudios que no ha cursado y ha pedido al secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, que aclare si es licenciado en Matemáticas o "si lo fue durante un tiempo y luego lo dejó".

Franco ha reconocido hoy que "durante unos años" apareció en su currículum que poseía una licenciatura en Matemáticas, una "irregularidad" que se explica, según ha dicho, en que ejerció como profesor de apoyo en esa materia.

A preguntas de los periodistas en el Congreso, Iglesias ha afirmado que no tiene por qué desconfiar de la palabra del socialista.

"Digo yo que si este señor es licenciado en Matemáticas pues lo habrá puesto y, si no es licenciado en Matemáticas, no lo habrá puesto", ha señalado el dirigente de Podemos.

Ha añadido que no concibe que "un dirigente político haga el ridículo hasta el extremo de decir que tiene una licenciatura que no tiene". En cualquier caso, ha preciado que debe aclarar "si es licenciado en Matemáticas o no lo es o si lo fue durante un tiempo y luego lo dejó".

"Esto parece que le ha ocurrido a Cifuentes que durante un tiempo fue máster y que ahora puede dejar de serlo", ha ironizado.